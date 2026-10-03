Si vous n'avez aucun hobby, lisez ceci : ces 2 mécanismes cachés changent votre santé mentale

Tu as peut‑être l’impression de n’avoir « que » boulot, enfants, logistique, et un peu de Netflix pour souffler. Puis tu croises ces gens qui ont au moins un passe‑temps, et qui semblent plus stables, plus légers émotionnellement. Ce n’est pas une vue de l’esprit : un hobby régulier est lié à une meilleure santé mentale.

La bonne nouvelle, c’est que la psychologie et les neurosciences commencent à expliquer pourquoi. Deux mécanismes ressortent : d’abord, les hobbies énergisants mettent le cerveau en état de flow, ce qui apaise l’humeur. Ensuite, ils élargissent ton identité au‑delà du travail et du couple, et ça change beaucoup de choses côté émotions.

Raison n°1 : un hobby te met en état de flow et calme ton cerveau

Un hobby énergisant, ce n’est pas scroller ou enchaîner les épisodes, c’est une activité choisie pour le plaisir : pâtisserie, couture, escalade, danse, poterie… La thérapeute Israa Nasir parle de ces moments où « l’esprit et le corps sont au même endroit » et où l’on crée, apprend ou bouge. Cet état de flow coupe court au bruit mental.

Une grande étude menée par les psychologues Matthew Killingsworth et Daniel Gilbert a montré que notre esprit vagabonde presque la moitié du temps éveillé, et que nous sommes alors systématiquement moins heureux. Quand Marina Cooley pétrit une pâte ou agrippe un mur d’escalade, le téléphone devient inaccessible et l’attention se pose. « C’est littéralement la façon de pirater votre bonheur », résume Israa Nasir, en rappelant que ce flow s’accompagne d’une dopamine lente et soutenue, associée à plus d’émotions positives et moins de stress.

Raison n°2 : un hobby enrichit ton identité et protège tes relations

Sans hobby, une vie se résume vite à deux piliers : le travail et la relation amoureuse. « En activant des hobbies énergisants, nous décentrons le travail et nous décentrons notre relation romantique », explique Israa Nasir. Marina Cooley a découvert la même chose : ses loisirs l’aident à poser des limites à son rôle de salariée et de mère, et à « réinvestir une identité personnelle qui ne se résume pas au travail ».

Selon une étude publiée dans la revue Nature Medicine auprès de plus de 93 000 personnes de plus de 65 ans dans 16 pays, celles qui ont au moins un hobby se disent plus heureuses, en meilleure santé et moins dépressives. Marina Cooley décrit aussi une « épidémie de solitude » dont les passionnés de loisirs sont en partie protégés : équipes de tennis de mères de famille, clubs d’équitation, ateliers de poterie créent des liens réguliers et des conversations plus profondes que le small talk.

Comment choisir un hobby qui te fait vraiment du bien

Un bon hobby pour le mental reste simple : activité non rémunérée, pratiquée régulièrement, pour le plaisir plus que pour la performance. Marina Cooley propose une petite boussole : un hobby pour le cerveau (mahjong, langue, jeu de stratégie), un pour la créativité (broderie, collage, bijoux) et un pour le corps (tennis, danse, escalade)… mais commencer par un seul suffit.

Israa Nasir rappelle que beaucoup de personnes passent trois à quatre heures par jour sur leur téléphone : « Même si vous coupez ce temps en deux, vous pouvez dégager de la place pour des hobbies énergisants. » L’idée n’est pas d’ajouter une obligation de plus, ni de transformer ta passion en side hustle. Comme Marina Cooley qui a mis l’ébénisterie de côté avec de jeunes enfants, tu peux accepter des « saisons » de hobbies, tester 20 minutes deux fois par semaine et observer simplement ce que ça change dans ton humeur.