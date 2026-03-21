Cette assise déco terracotta à moins de 40 € chez Maxi Bazar transforme le salon, tout le monde se l'arrache

Chez Maxi Bazar, un pouf terracotta à moins de 40 € promet de réveiller les salons un peu trop sages ce printemps. Couleur chaude, texture côtelée et format mini changent tout sans pousser les murs.

Au printemps, beaucoup de salons paraissent un peu fades, surtout quand les murs et le canapé restent très neutres. Plutôt que de tout changer, certains misent sur une seule pièce forte pour réveiller la déco. C’est le cas de cette assise déco en terracotta repérée chez Maxi Bazar, un petit meuble qui attire tout de suite le regard.

Sa promesse est simple : apporter de la chaleur et du relief au coin salon sans travaux ni gros budget. Avec sa couleur terracotta tendance et son prix à moins de 40 €, ce pouf signé Maxi Bazar vise clairement les intérieurs qui veulent plus de personnalité. Un petit cube qui change l’ambiance.

Un pouf terracotta Maxi Bazar qui change l’ambiance du salon

Dans un salon habillé de beige, de blanc ou de gris clair, la teinte terracotta apporte une note chaude qui reste douce. Elle crée un point focal, comme un coussin de couleur que l’on poserait au sol. Placée près du canapé, cette assise donne tout de suite un air plus cosy et plus vivant à la pièce.

Son revêtement côtelé et tressé accroche la lumière et donne du relief, loin du pouf basique qui se fond dans le décor. Ce volume compact se case facilement en bout de méridienne ou dans un coin lecture, surtout associé à du beige, du lin et du bois clair, ou à un duo noir et laiton pour un contraste plus affirmé.

SCOTT, le pouf terracotta à moins de 40 € chez Maxi Bazar

Chez Maxi Bazar, le SCOTT pouf côtelé tressé terracotta est affiché à 39,99 € au lieu de 49,99 €, soit 20 % de réduction annoncée jusqu’au 29 mars selon magasins participants. Ce modèle mesure 36 x 36 x 38 cm, pèse 3,5 kg et supporte jusqu’à 110 kg, avec une densité d’assise de 28 kg/m³.

Son intérieur associe structure en contreplaqué, rembourrage en mousse polyuréthane et enveloppe en polyester, un trio pensé pour offrir un bon maintien sans alourdir l’assise. Fondée en 1977, l’enseigne familiale Maxi Bazar compte aujourd’hui plus de 90 magasins en France et en Suisse et revendique le slogan « Mini prix, Maxi choix » pour l’équipement de la maison.

Comment utiliser ce pouf terracotta pour donner du cachet au salon

Ce pouf peut servir d’assise d’appoint quand on reçoit, avec sa charge maximale de 110 kg rassurante pour les invités. Il devient aussi un repose-pieds confortable devant le canapé, ou une mini table basse si l’on pose dessus un plateau bien stable. Près du canapé, en bout de méridienne ou dans un coin lecture, il structure les petits espaces.

Pour éviter l’effet surchargé, mieux vaut ne pas multiplier les tons chauds tout autour : un seul accent terracotta suffit souvent avec du beige, du lin, du bois clair ou quelques touches de noir et de verts profonds. Pensez aussi au gabarit : avec ses 36 x 36 x 38 cm, il reste compact mais doit garder un peu d’air autour. Un dépoussiérage régulier et des gestes doux au nettoyage aident enfin à conserver la couleur lumineuse et le relief bien marqué. Reste à choisir l’endroit où ce petit pouf fera le plus d’effet.