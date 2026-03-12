Chauffe-eau : cette erreur avec le levier des heures creuses peut vous coûter 150 € par an

Facture d’électricité qui grimpe, eau chaude qui pèse lourd : dans bien des foyers, un discret contacteur jour nuit du chauffe-eau tient les rênes. En quelques vérifications dans le tableau électrique, ce petit levier peut faire fondre la note annuelle, mais encore faut-il savoir comment s’en servir.

Fin d’hiver, les factures tombent et beaucoup découvrent que l’eau chaude pèse lourd dans le budget. Dans de nombreux appartements et maisons, un simple levier caché dans le tableau électrique décide pourtant si le ballon chauffe quand l’électricité est chère ou quand elle est bien moins coûteuse.

Dans les logements équipés d’un contrat heures pleines / heures creuses, ce levier pilote souvent un contacteur jour nuit relié au chauffe-eau. Quand il reste mal positionné, le ballon chauffe en pleine journée au tarif fort. Bien réglé, il décale la chauffe la nuit et certaines familles ont vu jusqu’à 150 € par an disparaître de la facture d’eau chaude. Tout se joue sur trois petites positions.

Contacteur jour nuit du chauffe-eau : le rôle de ce minuscule interrupteur

Ce module ressemble à un petit boîtier étroit à côté du disjoncteur du chauffe-eau, avec un levier portant généralement les mentions AUTO, « I » ou « 1 » pour la marche forcée, et « 0 » pour l’arrêt. Sa mission : autoriser l’alimentation d’un chauffe-eau électrique à ballon surtout pendant les heures creuses, en suivant le signal envoyé par le compteur, souvent un Linky.

En France, l’option heures pleines / heures creuses prévoit en général 8 heures creuses par jour, souvent la nuit ou tôt le matin, facturées environ 20 à 30 % moins cher que les heures pleines. Un ballon d’environ 200 litres consomme autour de 2 500 kWh par an, soit près de 10 à 15 % de la consommation électrique du foyer. Quand cette énergie est produite surtout en heures creuses, la facture annuelle d’eau chaude tourne autour de 300 € au lieu de coûter nettement plus en plein jour.

Passer en AUTO : le geste simple qui évite de payer l’eau chaude plein pot

La première vérification se fait sans outil : sur la facture ou l’espace client, il faut confirmer la présence de l’option heures pleines / heures creuses. Sans cette option, un contacteur jour nuit n’apporte aucun avantage tarifaire. Ensuite, on ouvre la porte du tableau électrique, on repère le module relié au disjoncteur 20 A du ballon, puis on regarde la position du levier.

Si le contacteur est resté en marche forcée, le ballon chauffe dès qu’il en a besoin, y compris aux heures pleines : tout l’intérêt des heures creuses disparaît. Le bon réflexe consiste à laisser le levier en AUTO presque tout le temps, pour que la chauffe se déclenche principalement la nuit. La marche forcée sert seulement en renfort ponctuel après plusieurs douches ou un bain, avant de revenir en AUTO. L’arrêt coupe le chauffe-eau pendant une longue absence. Un « clac » au changement d’horaire ou un voyant qui s’allume la nuit indiquent que le système suit bien les heures creuses.

Jusqu’à 150 € d’économie par an… à condition d’une installation saine

Quand un ballon chauffait surtout en journée, le fait de basculer réellement en heures creuses permet souvent de récupérer 60 à 80 € par an. Dans un foyer très consommateur, avec un ballon ancien peu isolé, une eau d’entrée très froide et de longues douches, concentrer la chauffe la nuit et bannir la marche forcée permanente peut approcher les 150 € par an. Régler la température autour de 55 à 60 °C, surveiller l’entartrage et isoler quelques tronçons de tuyaux dans les pièces froides consolide ce gain.

Si le contacteur en AUTO laisse le ballon chauffer en pleine journée, s’il ne « claque » jamais ou si le disjoncteur saute au passage en heures creuses, le problème vient souvent du câblage entre circuit de commande sous disjoncteur 2 A et circuit de puissance protégé en 20 A. Comme ces manœuvres exigent de couper le courant et de vérifier l’absence de tension, elles relèvent clairement d’un électricien, pour que ce petit interrupteur reste une source d’économies, pas d’ennuis.