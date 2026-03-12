Sommier : cette erreur que font presque tous les Français ruine leur matelas jusqu’à 40 % plus vite

Un sommier inadapté peut faire vieillir un matelas comme un modèle bas de gamme, jusqu’à 40 % plus vite. Comment choisir le bon support pour préserver confort et longévité sans se tromper ?

On pense souvent avoir tout fait pour mieux dormir après avoir investi dans un nouveau matelas. Le sommier, lui, reste en place, discret sous le drap-housse. Pourtant, ce support travaille chaque nuit sous votre poids. S’il n’est pas le bon, il fatigue le lit, bien avant la fin annoncée du matelas.

Des mesures montrent qu’un mauvais sommier peut raccourcir la durée de vie du matelas d’environ 37 à près de 40 %, et réduire son niveau de soutien de presque 29 %. Autrement dit, un matelas acheté cher peut vieillir comme un modèle bas de gamme. La bonne nouvelle, c’est qu’un choix réfléchi change tout. Tout commence par un examen rapide.

Pourquoi le choix du sommier change la durée de vie du matelas

Un sommier adapté absorbe une partie de votre poids, répartit les pressions et évite que le matelas ne se creuse au même endroit chaque nuit. De nombreux fabricants estiment qu’il représente près de 30 % du confort ressenti. Quand le sommier est trop souple, déformé ou cassé, le matelas travaille seul. Il s’use alors beaucoup plus vite.

La ventilation du couchage joue aussi un rôle clé. Un sommier fermé, un modèle planche ou un matelas directement posé au sol retiennent l’humidité, surtout dans une chambre chauffée. Cette humidité favorise les acariens et ramollit progressivement les matériaux. À l’inverse, un sommier ouvert laisse circuler l’air sous le matelas et ralentit son vieillissement.

Associer sommier et matelas pour ménager son couchage au fil des années

Pour un matelas en mousse ou un matelas en latex, le meilleur allié reste le sommier à lattes actives. Les lattes légèrement flexibles accompagnent les mouvements du corps et gardent l’élasticité de la surface. Pour un lit 140×190 cm, il est recommandé de choisir un modèle avec au moins 28 lattes, rapprochées, afin d’éviter les creux localisés et les zones dures.

Pour un matelas à ressorts, la combinaison gagnante reste le sommier à ressorts. Les deux technologies travaillent ensemble pour absorber les mouvements et protéger les zones sensibles, sans casser l’effet rebondi. Quand on place ce type de matelas sur des lattes rigides, le confort se dégrade vite. Des études montrent qu’un sommier inadapté peut réduire la longévité du couchage d’environ 37 à 40 % et diminuer le soutien d’environ 29 %.

Les bons critères pour sélectionner un sommier vraiment protecteur

Avant d’acheter, quelques critères simples orientent vers un sommier vraiment protecteur. Le nombre et l’écartement des lattes conditionnent le soutien – plus elles sont nombreuses et rapprochées, plus la charge se répartit bien. La hauteur du sommier et de ses pieds doit laisser passer l’air sous le lit. Des matériaux robustes, comme le bois massif ou le multiplis, limitent les déformations dans le temps.

Pour vérifier que votre achat prolongera vraiment la vie du matelas, quelques questions rapides aident à trancher.

Quel type de matelas possédez-vous, mousse, latex ou ressorts ?

Votre sommier actuel a-t-il des lattes cassées ou très espacées ?

La chambre est-elle humide, avec peu d’aération naturelle ?

Avez-vous besoin de rangement ou d’un sommier électrique sans bloquer la ventilation du couchage ?