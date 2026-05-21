Citation Brené Brown : pourquoi « posséder notre histoire » peut tout changer à votre résilience sans que vous le voyiez venir

Quand Brené Brown affirme que posséder notre histoire est « la chose la plus courageuse » que nous ferons, elle parle de bien plus qu’un simple mantra. Que signifie vraiment s’aimer à travers ce processus sans se perdre en chemin ?

La phrase de Brené Brown résonne comme un mantra pour celles et ceux qui veulent cesser de se battre contre leur passé. Avec sa citation devenue culte, « Posséder notre histoire et nous aimer à travers ce processus est la chose la plus courageuse que nous ferons jamais », la professeure-chercheuse américaine résume un chemin intime : assumer ce que nous avons vécu, sans nous abandonner en route. Derrière ces quelques mots se joue autant la question de la **résilience** que celle de l’amour de soi.

Dans The Gifts of Imperfection, publié en 2010, Brené Brown ne propose pas un simple slogan pour réseaux sociaux. Elle condense des années de travaux sur la honte, la vulnérabilité, le courage et la valeur personnelle, menés à l’Université de Houston Graduate College of Social Work. Pour elle, le geste le plus coûteux n’est pas de se tromper dans son histoire, mais de refuser de la revendiquer. Posséder son histoire devient alors un acte fondateur : reprendre la main sur son propre récit.

Posséder notre histoire : accepter et reprendre la narration

Quand Brené Brown parle de « posséder » notre histoire, une première lecture consiste à l’accepter telle qu’elle est, avec ses échecs, ses ruptures, ses regrets. Une autre, plus dure, y voit une injonction à assumer et attendre le verdict. La troisième, au cœur de sa pensée, est de « revendiquer l’autorité de cette histoire ». Être celle ou celui qui la raconte, plutôt que la personne qui la subit ou la laisse expliquer par d’autres.

Le texte de VegOut Magazine rappelle que l’alternative, nous la connaissons bien : nous éditons, nous adoucissons certains chapitres, nous en enterrons d’autres. L’histoire reste techniquement vraie, mais elle cesse d’être entière. Les chercheurs en régulation des émotions soulignent que ce que l’on cache « ne diminue pas l’expérience émotionnelle ». Ignorer une partie de soi n’éteint pas la douleur ; cette partie finit au contraire par « écrire le reste » en orientant nos choix, nos relations, nos rêves.

S’aimer dans le processus : la compassion envers soi comme boussole

Posséder son histoire ne suffit pas si l’on continue à se juger avec dureté. La seconde moitié de la phrase de Brené Brown, « nous aimer à travers ce processus », trouve un écho direct dans les travaux de Kristin Neff sur la compassion envers soi. La chercheuse de l’Université du Texas à Austin la définit par trois composantes : la bienveillance envers soi, « être chaleureux et compréhensif envers nous-mêmes lorsque nous souffrons, échouons ou nous sentons inadéquats, plutôt que de nous flageller avec de l’autocritique » ; l’humanité commune, reconnaître que « les défis de la vie et les échecs personnels font partie de l’expérience humaine, une expérience que nous partageons tous » ; la pleine conscience, « un état d’esprit réceptif et non jugeant dans lequel les pensées et les sentiments sont observés tels qu’ils sont, sans les réprimer ou les nier ».

Kristin Neff rapporte que la compassion envers soi est associée à une baisse de l’anxiété et de la dépression dans de nombreuses études. Ce n’est ni une thérapie en soi ni un remède magique, mais un cadre qui éclaire la phrase de Brené Brown : posséder notre histoire relève de la pleine conscience et de l’humanité commune ; s’aimer dans ce processus demande cette bienveillance envers soi que les recherches mesurent désormais.

Un courage discret, parfois accompagné

Le courage évoqué par Brené Brown ne consiste pas à tout dévoiler publiquement ni à écrire ses mémoires. Le verbe choisi est « posséder » : ce mouvement se joue d’abord en interne, parfois sans qu’aucun mot ne soit partagé à voix haute. Le défi tient à rencontrer une version de soi que l’on a passé des années à éviter, plus qu’à affronter un danger extérieur identifiable.

Pour certains, les chapitres à reconnaître sont si lourds qu’un article ou une citation ne suffisent pas. Les sources le rappellent : s’asseoir avec un thérapeute ou un professionnel de santé mentale peut alors offrir un soutien plus sûr que rester seul face à son histoire. La phrase de Brené Brown agit comme une thèse, un cap. Les méthodes, elles, demandent du temps, parfois de l’aide, et une patience douce envers soi-même.