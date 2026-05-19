Régime à base de plantes : ces semaines de fatigue et de brouillard mental dont personne ne vous parle

Vous êtes passé au végétal et, au lieu d’un regain d’énergie, vous cumulez fatigue, ballonnements et moral en berne ? Ces signaux transitoires racontent bien plus que vous ne l’imaginez.

Passer à un régime à base de plantes est souvent présenté comme un raccourci vers plus d’énergie. Pourtant, de nombreux nouveaux vegans décrivent l’inverse au début : coups de barre, difficulté à se concentrer, moral en demi‑teinte. Un témoignage relayé par VegOut Magazine parle « d’une fatigue de bas niveau, d’un brouillard mental qui arrivait l’après‑midi et ne partait pas ».

Ces effets temporaires ne prouvent pas que l’alimentation végétale serait mauvaise. Ils signalent souvent un terrain déjà carencé que le changement rend visible. Des chercheurs qui étudient la nutrition humaine décrivent des organismes qui se sont adaptés à un manque de protéines de fond et ne « réclament » plus vraiment. Le site de l’International Vegan Association évoque, lui, « des inconvénients corporels temporaires, notamment des manques, de la fatigue ou des troubles digestifs ».

Pourquoi un régime à base de plantes peut d’abord fatiguer

Sur un régime végétal, les protéines restent centrales. Le site médical Torrinomedica explique que les protéines végétales sont en moyenne moins bien absorbées que les protéines animales et que chaque aliment apporte un profil d’acides aminés incomplet. D’où la nécessité de varier légumineuses, céréales complètes et oléagineux. Ce même site rappelle que de nombreuses recommandations situent le besoin minimal autour de 0,8 g de protéines par kilo pour un adulte sédentaire.

Quand l’apport reste trop bas, le corps s’habitue. La « protein leverage hypothesis » de David Raubenheimer et Stephen Simpson décrit un organisme qui mange jusqu’à couvrir ses besoins en protéines. Torrinomedica résume ainsi la situation : « un régime à base de plantes peut entraîner une fatigue due à des carences en nutriments, à un apport calorique inadéquat ou à des sources de protéines insuffisantes ».

Digestion, humeur, poids : des effets temporaires fréquents

Modifier brutalement son assiette fait aussi exploser les fibres. L’International Vegan Association note que cette hausse peut s’accompagner, au début, de ballonnements, de transit instable et de fatigue, le temps que le microbiote s’adapte. Rosemary Nutrition rappelle que les aliments végétaux sont « moins denses en énergie et plus riches en fibres », ce qui peut amener à se sentir rassasié avant d’avoir couvert ses besoins caloriques.

La baisse d’énergie se double parfois de brouillard mental ou d’humeur morose. Plusieurs neurotransmetteurs impliqués dans l’humeur, comme la sérotonine et la dopamine, sont fabriqués à partir d’acides aminés issus des protéines, tels le tryptophane et la tyrosine. Un apport insuffisant en protéines, mais aussi en vitamine B12, en fer, en vitamine D, en iode ou en oméga‑3, peut donc contribuer à ces sensations, aux côtés du stress et du manque de sommeil.

Régime à base de plantes : adapter sans paniquer, consulter si besoin

Des signes sont fréquents les premières semaines : fatigue légère, gaz, transit différent, perte de poids. Ils diminuent souvent quand on augmente un peu les portions, que l’on répartit mieux les protéines végétales (légumineuses, tofu, céréales complètes) et que l’on introduit les fibres progressivement. VegOut Magazine suggère de noter quelques jours ses apports pour vérifier qu’ils sont suffisants et rappelle que « une fatigue persistante, une humeur basse et des difficultés de concentration sont des symptômes dont il vaut la peine de parler avec un médecin ». Un généraliste ou un diététicien peut alors rechercher des carences et ajuster le régime.