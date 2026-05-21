Cette fraise presque noire affole les jardineries : si vous tombez sur ce plant au parfum fou, ne le laissez pas passer

En mai, la fraise Noire de Milmort fait exploser les ventes chez Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin. Pourquoi cette variété presque noire, au parfum de confiture, provoque-t-elle une telle ruée dans les rayons ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Fragaria × ananassa ‘Noire de Milmort’ 🌸 Nom courant Fraise Noire de Milmort 📏 Dimensions 20 à 30 cm x 30 à 40 cm (hors stolons) ☀️ Exposition Plein soleil (au moins 6 h/jour) ❄️ Rusticité Environ -15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc

Dans les allées de Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin, la scène se répète : chariots remplis d’un seul fraisier, palettes vidées avant même l’étiquetage, vendeurs pris d’assaut. Cette année, la star n’est ni la Gariguette ni la Mara des Bois, mais une variété presque noire, qui fait parler d’elle rien qu’à son odeur.

Son nom revient de bouche en bouche au milieu des rayons clairsemés : la fraise Noire de Milmort, ancienne variété belge au parfum de confiture. Si les jardineries sont dévalisées, il reste encore quelques plants à attraper au vol… et le moment idéal pour les mettre en terre.

Une fraise presque noire qui affole les jardineries

Les enseignes n’avaient pas prévu un tel raz-de-marée : les plants de Fragaria × ananassa ‘Noire de Milmort’ disparaissent parfois en une matinée. Les jardiniers, lassés des fraises standardisées, se tournent vers ce fraisier de caractère, venu de Milmort, près de Liège, longtemps resté confidentiel dans les jardins de collectionneurs.

Son allure explique déjà une partie de l’engouement. Les fruits passent du rouge pourpre à un presque noir à maturité, avec une chair rouge foncé, très juteuse. Et dès que les températures ont remonté, des massifs entiers ont commencé à embaumer comme “une grande casserole de confiture maison encore chaude”, raconte Pleine Vie. De quoi déclencher la fièvre au rayon plants.

Pourquoi tout le monde se l’arrache ce printemps

Nous avons tous déjà rapporté un fraisier “tendance” qui a gelé au premier coup de froid. Ici, la surprise a été bonne : cette variété ancienne s’est montrée rustique, supportant des retours de fraîcheur jusqu’à environ -15 °C en sol bien drainé. Elle se cultive facilement sans traitements chimiques, rassurant les familles qui veulent des fruits parfumés et sains.

Autre atout qui fait grimper les ventes : sa façon de coloniser le jardin. Une fois installée, la plante émet une foule de stolons, ces tiges rampantes qui s’enracinent un peu plus loin. Un seul plant bien choisi peut ainsi se transformer en tapis gourmand sur un talus ou garnir une grande jardinière de balcon, sans repasser par la caisse chaque printemps.

Plantez-la maintenant pour un jardin qui sent la confiture

Le cœur du printemps, et tout particulièrement le mois de mai, a offert le créneau rêvé pour adopter cette fraise au parfum fou. Le sol s’est réchauffé, les risques de gel se sont éloignés et l’enracinement est éclair : vos plants auront le temps de s’installer avant les fortes chaleurs, que ce soit en pleine terre ou en pot profond sur un balcon bien exposé.

En jardinerie, on vise un feuillage vert et dense, sans taches brunes ni feuilles mollassonnes, et une motte bien garnie de racines. À la maison, on lui réserve un emplacement en plein soleil au moins six heures par jour, dans une terre riche mélangée à du compost bien décomposé. On espace de 30 à 40 cm, on place le collet au niveau du sol, puis on arrose copieusement au pied pour chasser l’air. Avec un paillage léger et quelques coquilles d’œufs contre les limaces, il ne restera plus qu’à attendre que les fruits virent au noir et se détachent à la caresse… pendant que le jardin commence à sentir la confiture.

Sources Pleine Vie

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