Cocktail Party

Comment ça marche ?

Ce rendez-vous ludique propose tous les quinze jours des cours de cocktails et de tapas et met en avant à chaque fois un alcool différent de la marque Bacardi Martini :Grey Goose, Martini...Au programme lors de notre venue, le Mojito un grand classique programmé à chaque cours. D'ailleurs, les participants ne s'y sont pas trompés. C'est l'atelier le plus demandé !Mais aussi :- La Grey Goose (vodka 100% française, qui cartonne dans les boîtes branchées),- l' Apple Cinnamon,- la Grey Goose Classic Cosmo,- la Grey Goose Lychee Cosmo,- la Grey Goose Lemon Pie, - ou encore le Mini Martini Gin Berry...Et pour accompagner tout ça : Côté tapas, des samoussas de porc au citron confit et foie gras, du saumon mariné à l'aneth, blinis à la russe, des raviolis frits à la gambas et coriandre, sauce chili et soja...Un régal !