Couples qui durent : cette façon méconnue de se disputer change tout (et évite bien des séparations)

Une remarque sur la vaisselle suffit parfois à enflammer la vie à deux. Que font différemment les couples qui durent lorsqu’un conflit éclate vraiment ?

Une remarque sur la vaisselle, une facture oubliée, un message vu trop tard… et le ton monte. Beaucoup de personnes en déduisent que leur histoire va mal, parce qu’un couple « qui marche » serait un couple sans disputes, toujours sur la même longueur d’onde.

Les recherches citées par les thérapeutes John et Julie Gottman estiment pourtant qu’environ 69 % des désaccords de couple restent insolubles. Les sujets de friction ne disparaissent pas, ce qui change chez les couples qui durent, c’est leur façon de se disputer : ils passent du réflexe de gagner à celui de se comprendre. Toute la différence se joue là.

Conflits de couple : un champ de mines… mais normal

Pour la spécialiste des relations de couple Nathalie Marcot, « l’argent est l’une des principales raisons de disputes au sein des couples ». Elle cite aussi l’éducation des enfants, la belle-famille, la jalousie ou encore la fameuse répartition des tâches ménagères, source de tensions pour près de la moitié des femmes selon une enquête Ifop. Sur le papier, ces thèmes semblent concrets ; en profondeur, ils touchent surtout au besoin de respect, de sécurité et de reconnaissance.

Côté intimité, les sexologues rappellent que les écarts de désir représentent « la plainte numéro un des couples sur le plan sexuel ». Avec le temps, l’un peut avoir envie souvent quand l’autre n’a plus du tout le même rythme. Le partenaire qui désire plus se sent rejeté, celui qui désire moins, harcelé et sur la défensive. « Les interactions deviennent alors tendues, comme un volcan prêt à entrer en éruption », explique Michael Castleman pour Psychologies. Le problème n’est donc pas l’existence du conflit, mais la manière dont il est mené.

Se battre pour gagner ou pour se comprendre

Dans beaucoup de conflits de couple, chacun adopte un style « compétitif » : on coupe la parole, on accumule des preuves, on ressort de vieux dossiers pour prouver que l’autre a tort. Chacun plaide sa cause comme un avocat, et plus personne n’écoute vraiment. La question cachée devient : qui est le coupable ici ? Un article de Psychologies propose alors une bascule intérieure décisive : se demander « Est-ce que je veux être heureux ou est-ce que je veux avoir raison ? ».

L’autre voie consiste à se battre pour comprendre. Ici, le désaccord sert à obtenir des informations : qu’est-ce qui fait vraiment mal, qu’est-ce qui fait peur derrière cette histoire de facture ou de désir sexuel ? Des chercheurs de l’Université du Colorado Boulder rappellent que beaucoup d’explosions viennent de besoins non satisfaits et de la sensation d’être coincé. L’objectif n’est plus de gagner contre l’autre, mais de se rappeler, comme le résume un article de VegOut : « Même équipe. Même problème. C’est tout l’enjeu, en réalité ».

Passer de la guerre au dialogue, concrètement

Un premier réflexe consiste à nommer ce qui se passe en « je » plutôt qu’en « tu » : « Je me suis senti·e mis·e de côté quand tu as annulé », au lieu de « Tu t’en fiches toujours de moi ». Les fameux « I statements », chers aux thérapeutes, ouvrent la porte là où les accusations la claquent. Un article de La-WTF rappelle que « l’important n’est pas d’avoir raison mais d’être entendu ». Poser des questions qui appellent la réflexion, comme « Qu’est-ce qui te frustre le plus dans cette situation ? », aide aussi à baisser la pression.

Autre levier, accepter des ajustements concrets plutôt que d’exiger une victoire symbolique. Face aux différences de libido, les sexologues conseillent par exemple de planifier des moments d’intimité qui conviennent aux deux. Quand le cadre est clair, « La tension chronique diminue rapidement, et les gestes d’affection redeviennent naturels », souligne Michael Castleman. Le conflit ne disparaît pas, il change de but : au lieu de prouver qui a raison, il sert à construire un terrain où chacun peut enfin se sentir compris.