JYSK brade ce salon de jardin 4 places à -23 % : moins de 500 €, mais un détail à ne surtout pas zapper

Entre prix qui s’envolent et ensembles bas de gamme, trouver un vrai salon de jardin reste un casse-tête. La promo LILLESTROEM chez JYSK à -23 % pourrait bien changer la donne pour certains budgets.

Les beaux jours arrivent et avec eux, cette envie pressante d’installer un vrai coin détente dehors. Puis les prix des salons de jardin rappellent vite à l’ordre : pour quatre ou cinq places confortables, la note dépasse souvent les 1 000 €, de quoi refroidir bien des projets de terrasse cosy.

Beaucoup ont eu le même réflexe que ce témoignage cité par Pleine Vie : « Je m’étais fixé un budget de 600 € pour un salon de jardin, persuadé que je devrais me contenter d’un petit ensemble « correct ». » Sous la barre des 500 €, les ensembles paraissent souvent fragiles ou trop basiques. C’est là que la promo actuelle de JYSK sur l’ensemble lounge LILLESTROEM change vraiment la donne.

Un salon de jardin complet sous 500 € : mission enfin possible ?

LILLESTROEM coche la case tant recherchée du vrai salon de jardin 4 places à prix contenu. Initialement affiché à 649 €, il a été bradé à 500 €, soit une remise de -23 %, valable jusqu’au 11 mai 2026, selon les stocks. Pour ce budget, on obtient un canapé deux places, deux fauteuils lounge et une table d’environ 100 cm, suffisant pour des apéros confortables ou un café du matin en duo.

Derrière cette offre, on retrouve l’enseigne scandinave JYSK, présente dans plus de 3 600 magasins répartis dans 50 pays, connue pour son design nordique accessible et ses grandes opérations jardin. LILLESTROEM a ainsi permis d’accéder à un niveau de finition que l’on voyait plutôt sur des ensembles bien plus chers.

LILLESTROEM par JYSK : ce que cache vraiment la promo à -23 %

Visuellement, le coloris sombre donne tout de suite du cachet à une terrasse ou un petit jardin. La structure repose sur un acier peint par poudrage, testé jusqu’à 440 kg de charge maximale : un vrai gage de stabilité quand les enfants montent et descendent sans ménagement. Les coussins sont garnis de mousse polyuréthane de densité 25 kg/m³, assez ferme pour ne pas s’affaisser trop vite tout en restant accueillante.

Côté entretien, les housses en polyester tissé se déhoussent grâce à une fermeture éclair et se lavent en machine à 30 °C. Le cadre, lui, se nettoie simplement à l’eau tiède et au savon doux. JYSK a recommandé de rentrer au moins les coussins, voire l’ensemble, pendant l’hiver pour prolonger la durée de vie, d’autant qu’une politique de retour sans limite de temps en magasin a rassuré plus d’un acheteur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée 149 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La remise de -23 % permet d’accéder à un ensemble lounge mieux construit que la plupart des salons de jardin à ce prix : structure testée à 440 kg, mousse de qualité et housses lavables réduisent le risque de devoir tout racheter après deux étés. 💡 Le petit plus : profiter de la politique de retour sans limite de temps pour tester LILLESTROEM chez soi, puis ajuster l’aménagement ou compléter avec des poufs si l’on reçoit souvent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les coussins dehors tout l’hiver ou acheter en se fiant uniquement au pourcentage de remise, sans vérifier l’espace disponible et les matériaux.

Avant de craquer : la check-list express pour un achat vraiment malin

Nous avons tous déjà été tentés par une promo éclair, puis regretté un meuble trop volumineux ou peu confortable. Pour éviter cela, quelques réflexes simples suffisent, que ce soit pour LILLESTROEM ou pour un modèle plus grand comme VONGE, l’ensemble JUTLANDIA passé de 1 299 € à 600 € avec -54 % et plateau en pierre frittée sur cadre aluminium.

Avant de valider le panier, mieux vaut vérifier :

la place réelle : peut-on circuler autour du salon sans se cogner aux accoudoirs ?

la structure : acier peint par poudrage ou aluminium, avec charge maximale clairement indiquée ;

les coussins : densité correcte, housses déhoussables lavables à 30 °C ;

l’entretien : simple eau savonneuse plutôt que produits spécifiques coûteux ;

la flexibilité : dates de promo, stocks et conditions de retour en magasin.

Avec ces points en tête, un ensemble lounge comme LILLESTROEM peut vraiment transformer la terrasse en salon d’été sans faire exploser le budget.