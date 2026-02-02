Crédence vieillotte : cette astuce à 2,99 € chez Action change tout en 1 heure, sans perceuse ni colle

En ce début 2026, beaucoup regardent leur cuisine avec un œil critique. Crédence jaunie, carrelage métro défraîchi, joints qui noircissent... mais ni l’envie ni le budget pour sortir la perceuse, la colle à carrelage et vivre une semaine de travaux. Pourtant, la crédence reste ce petit bout de mur qui trahit tout de suite l’âge d’une pièce, surtout quand le reste a déjà été remis au goût du jour.

Dans les rayons d’Action, une astuce fait parler d’elle sur les réseaux : des dalles murales adhésives au format 15 x 15 cm, vendues par 12 pièces, capables de relooker une crédence de cuisine sans perceuse ni colle. Affichées autour de 2,99 € le lot, et même 2,37 € pendant la Semaine Action, elles promettent un avant/après spectaculaire en moins d’une heure pour quelques euros seulement. De quoi donner envie de ressortir le mètre plutôt que la perceuse.

Dalles murales Action à 2,99 € : le bon plan crédence qui affole la déco

Concrètement, chaque paquet réunit 12 dalles de 15 x 15 cm pour 2,99 €, soit environ 0,25 € l’unité ; pendant la Semaine Action, le prix tombe à 2,37 €, autour de 0,20 € la dalle. Sur le marché, un tel tarif reste rare pour un revêtement déco prêt à poser, et permet de couvrir une petite surface pour une poignée d’euros ou d’envisager une crédence entière pour quelques dizaines d’euros, là où un carrelage classique demande matériaux, colle, joints et parfois main d’œuvre.

Le succès tient aussi au rendu. Motifs imitation carreaux de ciment, mosaïques graphiques ou effets plus minéraux transforment vite une cuisine blanche un peu froide. "Les surfaces trop brillantes et réfléchissantes et les petits carreaux de mosaïque commencent à donner une impression datée. Les clients se tournent vers des décors avec plus de profondeur, de variation et de personnalité. Nous nous orientons vers des matériaux qui racontent une histoire, pas qui se contentent de remplir un espace", explique la décoratrice Danielle Chiprut, citée par Le Journal de la Maison. En recouvrant tout l’espace entre plan de travail et meubles hauts, ces dalles créent justement un décor continu très actuel.

Comment ces dalles adhésives Action changent une crédence sans perceuse ni colle

Techniquement, ces dalles sont autoadhésives et résistantes à l’eau : on retire simplement le film au dos avant de les appliquer sur un mur propre, sec et lisse ou sur un ancien carrelage bien dégraissé. En pratique, tout repose sur quelques atouts simples :

pas de colle ni de joints à préparer

aucune compétence technique particulière

pose rapide sur surface propre, souvent en moins d’une heure pour une petite crédence

Pour la pose, on trace un repère horizontal, on commence dans un angle ou en bas de la crédence, on colle chaque dalle en chassant l’air avec la main ou une raclette. Autour de l’évier ou d’un lavabo, ces revêtements supportent bien les éclaboussures, mais ils restent déconseillés à l’intérieur d’une douche ou trop près d’une flamme de plaque gaz.

Locataires, pourquoi ces dalles Action peuvent sauver votre crédence

Pour les locataires, l’intérêt est aussi la réversibilité : on décolle un coin, on tire la dalle, puis on efface les traces de colle avec une éponge non abrasive.