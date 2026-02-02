AUTOMNE-HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ LUELLA

L'entrepôt down town avec un lustre en cristal pour décor donne le ton résolument anglais de la nouvelle collection Luella. Tous les symboles britanniques se retrouvent dans ce défilé mais l'inspiration vient de l'aristocratie, le ë sang bleu û. Une redingote rouge au col noir en velours ouvre le show. Les bottes cavalières retroussées sur la cheville sont omniprésentes, également portées avec la robe premier bal en satin violet mais laissent parfois place à des ballerines plates à pompons de couleur. Une leçon de style. La mini est également très présente, inspiration anglaise obligeâŠ Musique : défilé