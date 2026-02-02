AUTOMNE-HIVER 2007-08 /FEMME/NEW YORK/DÉFILÉ DKNY

Tweed, paillettes, lurexŠ La collection DKNY de cet hiver s'adresse véritablement aux teenagers branchés de bonne famille new-yorkaise. Mini robes, bérets à la française et parkas à capuche feront partie intégrante de la garde-robe hivernale de la marque. Une touche de couleur avec la soie vert absinthe ou parme ainsi que le rose fushia. Pour lui, le costume se porte près du corps. Musique: défilé