Cuisine trop froide : ce tabouret de bar vintage à moins de 50 € chez BUT change tout avant la fin de la promo

Quand les guirlandes de Noël retournent au carton, beaucoup trouvent leur cuisine un peu froide. Les façades blanches brillent, le plan de travail est nickel… mais il manque ce petit quelque chose qui donne envie de s’installer pour un café qui dure.

Début 2026, les budgets restent serrés, pourtant l’envie de changement est bien là. Bonne nouvelle : un simple tabouret de bar vintage peut suffire à transformer le coin repas, et un modèle fait particulièrement parler de lui chez BUT, sous la barre des 50 €.

Le charme du style vintage pour réchauffer une cuisine trop lisse

La tendance du moment mise sur un style vintage chaleureux, avec des matières qui ont du grain, des teintes brunes et des finitions patinées. Ces détails apportent tout de suite du relief et cassent l’effet un peu clinique des cuisines très modernes. Résultat : une ambiance plus bistro que laboratoire, où l’on se pose volontiers pour discuter.

Le tabouret haut vintage est parfait autour d’un îlot ou d’une table mange-debout. Pour éviter les erreurs de hauteur, quelques repères suffisent :

Environ 65 cm d’assise pour une table ou un îlot autour de 90 cm.

Environ 80 cm d’assise pour un bar proche de 110 cm.

Un tabouret bas reste adapté à une table classique d’environ 75 cm.

Le tabouret de bar Romane chez BUT, star vintage à prix mini

Dans cette vague rétro, le tabouret de bar Romane marron vintage se démarque clairement. Son assise aspect cuir vieilli rappelle les fauteuils clubs d’autrefois, tandis que son piétement en métal noir lui donne ce côté industriel très recherché dans les cuisines actuelles. Le dossier large épouse bien le dos, l’assise est profonde et un repose-pieds permet de s’installer confortablement, du café sur le pouce à l’apéritif qui s’éternise.

Ce modèle est réglable en hauteur, ce qui permet à chaque membre de la famille de trouver la bonne position, quel que soit l’îlot ou la table haute. Les patins ajustables limitent les bruits de frottement et protègent le sol, un vrai plus dans une pièce où l’on bouge souvent les assises. Côté entretien, un simple chiffon en microfibres suffit, pratique quand la cuisine sert aussi de salle de devoirs ou de bureau improvisé.

Une promo BUT à moins de 50 € pour métamorphoser la cuisine

Le détail qui fait vraiment la différence, c’est le prix. BUT propose actuellement le tabouret de bar Romane à 47,55 € au lieu de 85 €, soit une réduction immédiate de 45 %. Passer sous le cap psychologique des moins de 50 € l’unité rend enfin possible l’idée de relooker l’îlot avec deux ou trois assises coordonnées sans exploser son budget.

Cette promotion est annoncée jusqu’au 3 février 2026, dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur le site. Pour une cuisine blanche ou grise un peu impersonnelle, c’est l’occasion d’installer ce tabouret marron vintage et de créer un vrai coin bistrot chic, chaleureux et convivial, juste à temps pour bien lancer l’année.