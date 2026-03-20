Déco de Pâques : cette collection Zara Home fait l’unanimité et pourrait disparaître des rayons plus vite que prévu

Entre pastels délicats, céramiques ludiques et linge raffiné, la collection de Pâques Zara Home 2026 fait déjà parler d’elle. De la nappe aux moules à gâteaux, ces pièces transforment le brunch familial sans tomber dans le kitsch.

Le retour du printemps donne souvent envie de rafraîchir la maison, à commencer par la table où l’on se retrouve pour Pâques. Chaque année, on scrute les nouvelles collections, en quête de la vaisselle et du linge qui feront la différence sans transformer le salon en décor de contes pour enfants.

Cette fois, les amateurs de déco de Pâques ont vite trouvé leur chouchou : la nouvelle collection de Pâques Zara Home, saluée pour son esprit poétique et ses lignes intemporelles. Entre pastels délicats, matières naturelles et petits clins d’œil à l’enfance, tout semble pensé pour composer une table aussi douce que stylée.

Une collection de Pâques Zara Home pensée pour durer

Le cœur de cette gamme, c’est le linge de table. Zara Home propose une nappe en coton façon toile entre 39,99 et 49,99 €, à poser seule ou en duo avec des sets pour créer du relief. Pour ceux qui rêvent d’une version ultra raffinée, la nappe Tablecloth by Vincent Van Duysen grimpe entre 229 et 299 €.

Autour, tout se joue dans le détail. Le coquetier en céramique à 5,99 € apporte une note rustique chic, tandis que le pot en céramique en forme de poule, vendu entre 29,99 et 39,99 €, devient presque objet de collection. On ajoute le set de table brodé poule à 15,99 € et quatre serviettes finement brodées pour 19,99 €.

Cloches, figurines et bougies : la déco de Pâques Zara Home qui change tout

La magie opère avec le centre de table. Sous des cloches en verre, on glisse des œufs décoratifs, de petits lapins ou des poules finement façonnées pour une scénographie légère. Les familles pressées peuvent compléter avec un set de table enduit spécial Pâques à 9,99 € ou des décorations en papier en forme d’œufs 3D, elles aussi affichées à 9,99 €.

Loin des tables surchargées, Zara Home mise sur une élégance apaisante. Quelques bougies sculptées glissées entre les figurines suffisent à réchauffer l’ambiance et à offrir une lumière douce pour le repas. Avec cette déco de Pâques Zara Home, chaque élément reste simple à ranger ou à réutiliser au quotidien, du salon à la cuisine.

Pâtisserie, enfants et brunch : la touche ludique de Zara Home à Pâques

Pour les enfants, la fête commence souvent en cuisine. Les moules à pâtisserie dédiés aux œufs et le modèle en forme de carotte, proposés chacun à 9,99 €, permettent de préparer des gâteaux maison ludiques. Le livre pour enfants Le Petit Livre de Pâques, vendu 12,99 €, vient compléter ce rituel gourmand partagé autour de la table.

Côté ambiance, la capsule Zara Home imaginée avec The Animals Observatory ajoute une note régressive bienvenue. Le personnage citron Limoncella s’affiche sur grande nappe, mugs et assiettes colorés, parfaits pour un brunch de Pâques joyeux. Entre coussins de sol rayés et petits tapis douillets, parents et enfants peuvent prolonger ce décor espiègle bien après la chasse aux œufs.