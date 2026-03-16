Déco : si vous aimez le noir mat, cette finition douce et chaleureuse va le ringardiser ce printemps 2026

Les cuisines et salles de bains ont longtemps juré uniquement par le noir mat : robinetterie, poignées, luminaires, tout y est passé. Aujourd’hui, ce code très graphique lasse. Les décorateurs parlent d’intérieurs sombres, difficiles à vivre au quotidien, alors que l’envie générale va vers plus de lumière et de douceur.

Dans les tendances déco du printemps 2026, les métaux deviennent plus chaleureux, les palettes plus naturelles, les lignes moins agressives. Une finition en particulier s’impose comme nouveau basique chic : un doré satiné, discret, qui remplace le métal noir sur les mêmes supports. Et elle s’invite déjà sur les mêmes robinets et poignées que le noir mat hier.

Noir mat en retrait, le laiton brossé prend la relève

Pendant près de dix ans, le noir mat a dominé les catalogues : façades blanches soulignées de barres noires, douches à profilés noirs, poignées graphiques partout. Les études de tendances signalent maintenant un net recul de ce « tout noir » au profit de métaux plus lumineux, dont le laiton brossé, qui apporte un relief visuel sans éblouir.

Le laiton est un alliage composé d’environ 60 à 70 % de cuivre et de 30 à 40 % de zinc, ce qui lui donne sa teinte dorée naturelle. En version brossée, un travail mécanique vient casser la brillance pour obtenir une surface satinée, plus indulgente avec les traces que le noir mat. La lumière se reflète en douceur, ce qui réchauffe instantanément une cuisine ou une salle de bains.

Une finition douce qui transforme la maison sans gros travaux

Les tendances 2026 citent le laiton brossé, le cuivre patiné et le bronze doux comme métaux phares pour la robinetterie, les poignées de meubles et les piètements. Associé à un bois clair comme le frêne, au marbre blanc veiné ou au lin naturel, il crée des ambiances slow, apaisantes, très faciles à vivre. Le designer Marco Zamora résume bien l’intérêt de ces métaux chauds en expliquant : « La finition étain se patine magnifiquement et dégage une lueur chaleureuse qui se marie très bien avec d’autres métaux chauds comme le laiton et le cuivre », confie-t-il au magazine Real Simple.

Pour passer du noir mat au doré satiné sans refaire toute la pièce, le geste le plus simple consiste à changer la quincaillerie : boutons de portes, poignées de cuisine, poignées de commode. La série BAGGANÄS chez IKEA, les poignées laiton brossé de Leroy Merlin ou les petites pièces chez Maisons du Monde offrent un premier pas accessible. Une fois convaincu, beaucoup remplacent ensuite le mitigeur de l’évier ou de la vasque, voire la colonne de douche.

Entretenir le laiton brossé et cohabiter avec le noir mat

Le laiton brossé supporte bien la vie de famille, à condition d’éviter les produits abrasifs qui poliraient la texture. Un chiffon doux légèrement humide avec un peu de savon de Marseille suffit pour le nettoyage, suivi d’un séchage immédiat pour éviter les traces d’eau. La légère patine qui apparaît avec le temps fait partie de son charme et renforce ce côté chaleureux recherché.

Rien n’oblige à bannir totalement le noir mat. Beaucoup de décorateurs gardent par exemple la structure de verrière ou le cadre de miroir en noir, et introduisent le laiton brossé sur la robinetterie, les appliques ou les petits pieds de meubles. Ce mélange rend l’ensemble moins rigide, plus chaleureux, tout en réutilisant l’existant sans se lancer dans de lourds travaux.