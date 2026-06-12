Facture d'électricité : ce réglage discret de votre mitigeur fait flamber l’eau chaude et vous coûte jusqu'à 80 € par an

En scrutant sa facture de janvier, un foyer réalise que l’eau chaude pèse bien plus lourd que prévu. Et si la position du mitigeur cachait une économie facile ?

En ouvrant sa facture d’électricité de janvier, beaucoup s’attendent à accuser l’hiver ou le chauffage. Puis les yeux se posent sur la ligne « eau chaude sanitaire » : comment un simple robinet peut-il peser autant sur le total ?

La phrase qui revient alors ressemble à un aveu : « Je laissais toujours mon mitigeur au milieu après la vaisselle… ». Un geste machinal, répété toute la journée. Et si c’était lui, ce réglage en apparence neutre, qui alourdissait vraiment la facture ?

La petite habitude qui faisait grimper ma facture sans que je le voie

Un mitigeur, c’est ce robinet à poignée unique qui passe de l’eau froide à l’eau chaude en un simple mouvement. Par confort, beaucoup le laissent en position centrale, la fameuse position du mitigeur « au milieu », après la vaisselle ou le lavage des mains. À la prochaine ouverture, le circuit d’eau chaude est alors appelé automatiquement, même si l’intention est seulement de rincer un verre à l’eau froide.

Pour un chauffe-eau électrique à accumulation, chaque appel d’eau chaude fait entrer de l’eau froide dans le ballon. L’appareil relance ensuite le chauffage pour maintenir ses 55 à 60 °C. L’eau chaude sanitaire pèse déjà autour de 12 à 20 % de l’énergie consommée dans un foyer, soit souvent 3 000 à 5 000 kWh par an. Avec un robinet en position centrale, une partie de cette énergie part littéralement dans l’évier sans être utilisée.

Le bon réflexe : toujours finir en position « froid » (et dans le bon ordre)

Les spécialistes de l’ADEME et du Lawrence Berkeley National Laboratory recommandent un geste tout simple : remettre systématiquement le mitigeur sur froid. L’astuce clé tient à l’ordre. Tant que l’eau coule encore, la poignée est ramenée à fond du côté bleu, puis seulement après le robinet est fermé. Ainsi, à la prochaine ouverture, seule l’eau froide sortira, sans réveiller le chauffe-eau pour un usage de quelques secondes.

Selon une étude relayée en France, ce simple réflexe peut réduire de 25 à 35 % l’énergie consacrée à l’eau chaude, soit environ 50 à 80 € par an pour un foyer de trois personnes. Chaque verre d’eau, chaque rinçage d’éponge ou lavage de mains effectué en position « froid » évite un micro-démarrage du cumulus. Sur un mois d’hiver, ces micro-gains finissent par compenser largement la fameuse « facture de janvier » qui faisait si peur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie annuelle estimée 50 à 80 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant le mitigeur en position centrale, chaque ouverture appelle de l’eau chaude alors que l’utilisateur pense n’utiliser que de l’eau froide. Le chauffe-eau compense aussitôt en réchauffant l’eau du ballon, ce qui multiplie les petits cycles de chauffe tout au long de la journée. En basculant le robinet sur « froid » avant de le fermer, ces micro-déclenchements disparaissent pour tous les usages très courts. 💡 Le petit plus : Associer ce réflexe « froid » à un réglage du ballon entre 55 et 60 °C, à des mousseurs hydro-économes et à une chasse systématique des robinets qui gouttent pour cumuler des économies d’énergie et d’eau, sans changer d’équipement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tourner le mitigeur vers le froid après avoir déjà fermé l’eau : le chauffe-eau aura quand même reçu l’ordre de chauffer. Le bon geste consiste à passer sur « froid » tant que l’eau coule encore, puis seulement à couper le robinet.

5 mini-ajustements autour du robinet qui font encore baisser la note

Autour de ce réflexe « froid », quelques réglages amplifient le gain. Régler le chauffe-eau entre 55 et 60 °C limite les pertes, le programmer en heures creuses fait profiter du tarif réduit, et ajouter des mousseurs hydro-économes sur les robinets baisse le débit de 10 à 20 % sans perdre en confort.

Autre réflexe payant : chasser les fuites. Un robinet d’eau chaude qui laisse filer un mince filet en continu finit par représenter des dizaines de mètres cubes et des centaines d’euros sur la facture. Repérer ces gouttes, faire intervenir un professionnel, expliquer le « mode froid » aux enfants : autant de gestes simples pour ancrer durablement ces économies.