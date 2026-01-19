Fatigué de payer pour rien ? Ce petit boîtier coupe les veilles cachées et peut faire chuter votre facture d’électricité

Chaque mois, la facture d'électricité tombe et la même impression revient : payer plein pot alors que la télé est éteinte et le salon plongé dans le noir. Peu à peu, on se sent fatigué de payer pour rien, alors que le compteur continue de tourner en silence.

Baptisées consommations fantômes, ces veilles cachées sont disséminées partout : box internet qui clignote la nuit, décodeur TV, console de jeux, ordinateurs du bureau, micro-ondes dont l'horloge ne dort jamais. Ce petit boîtier vendu quelques euros promet pourtant de s'en charger à votre place. Sans changer la moindre habitude.

Ces appareils "éteints" qui siphonnent votre facture d’électricité

Un bouton d'arrêt coupe rarement tout. Télévision, box internet, console de jeux ou ordinateur basculent en mode attente pour rester prêts à réagir. Selon l'Agence de la transition écologique (ADEME), ces veilles cachées pèsent en moyenne entre 10 et 15 % de la facture d'électricité d'un foyer, soit environ 80 à 140 euros par an.

Dans un logement très équipé, la facture liée aux simples veilles peut même grimper jusqu'à 100 voire 200 euros par an. La box internet et le décodeur TV engloutissent à eux seuls plusieurs dizaines d'euros, rejoints par l'ordinateur fixe, l'imprimante, la chaîne hi-fi, la machine à espresso et le micro-ondes restés en permanence branchés.

Comment la prise coupe-veille arrête ces "consommations fantômes" sans effort

La solution consiste à intercaler une prise coupe-veille ou multiprise coupe-veille entre la prise murale et votre multiprise. Ce petit boîtier mesure en temps réel la puissance demandée. Quand vous éteignez la télévision avec la télécommande, il détecte la chute de consommation, attend quelques secondes puis coupe physiquement le courant, comme si vous aviez débranché la prise.

Installation en mode plug and play : on branche le boîtier, on y connecte les appareils, et c'est tout. Vos gestes restent les mêmes, à un détail près, ce petit clic rassurant quand le courant se coupe. Posée aux bons endroits, une prise coupe-veille peut économiser jusqu'à 100 kilowattheures par an sur un poste informatique ; quelques zones sont particulièrement rentables.

le coin TV et multimédia : télévision, box, décodeur, console

l'espace bureau : ordinateur fixe, écran, imprimante, enceintes

la cuisine : micro-ondes avec horloge, machine à café

le coin nuit : chargeurs de téléphone, lampes avec transformateur

Jusqu'où ce boîtier peut-il faire baisser votre facture d’électricité ?

Les chiffres font vite réfléchir. Sur une facture annuelle de 900 euros, 12 % de veilles cachées représentent déjà 108 euros. En coupant automatiquement les principaux postes, il devient réaliste de ramener cette part à une quarantaine d'euros. Autrement dit, la note liée aux veilles est presque divisée par trois, pour une baisse globale d'environ 7 à 8 %.

Tout cela pour un boîtier vendu entre quelques euros et une vingtaine d'euros pour les modèles les plus complets. Quand les veilles cachées coûtent chaque année 80 à 140 euros à un foyer moyen, le retour sur investissement se fait souvent en quelques mois. Bonus discret : en coupant vraiment le courant la nuit, les appareils chauffent moins et vieillissent plus lentement.