Fini le vélo en travers du garage : cette solution Castorama à 6,99 € libère cet espace que vous oubliez d'utiliser

Dans bien des garages, chaque passage entre vélos et cartons ressemble à un parcours du combattant. Et si un accessoire mural à 6,99 € chez Castorama changeait enfin la donne ?

Les beaux jours reviennent, on ouvre enfin la porte du garage… et on trébuche aussitôt sur un guidon ou une pédale. Entre la voiture, les cartons et les outils, le vélo finit souvent posé au milieu, qu’il faut enjamber pour atteindre les étagères. Le moindre aller-retour devient une petite acrobatie fatigante.

Ce casse-tête parle à beaucoup de familles : garage trop petit, vélos des enfants qui s’entassent, poubelles coincées derrière un VTT. Pourtant, il suffit parfois d’oser ranger en hauteur pour récupérer des mètres carrés précieux. Une solution toute simple, vendue chez Castorama à prix mini, promet justement de vous rendre le passage fluide.

Garage encombré : le porte-vélo mural qui change tout

Quand le vélo repose au sol ou vaguement appuyé contre un mur, il grignote l’espace le plus utile du garage : celui où l’on circule. On se cogne dans les pédales, le guidon dépasse, la roue tourne dès qu’on la frôle. À force, ce simple deux-roues transforme la moindre sortie de poubelle en parcours du combattant.

Pourtant, la solution reste très logique : libérer le sol et exploiter les murs. Avec un porte-vélo mural, le vélo s’accroche par la roue avant, se plaque contre la paroi et n’empiète plus sur la zone de passage. Le garage paraît aussitôt plus grand, mieux rangé, sans travaux ni gros budget.

Le crochet Mottez de Castorama : 6,99 € pour un sol enfin dégagé

Dans le rayon rangement de Castorama, le porte-vélo mural garage Castorama signé Mottez fait figure de petite pépite. Ce crochet en acier gainé, haut de 19 cm pour 17 cm de largeur, se fixe au mur et supporte jusqu’à 30 kg grâce à son tube de 16 mm de diamètre. De votre vélo de course léger au VTT plus imposant, la plupart des modèles y trouvent leur place.

Son autre atout, c’est évidemment son prix : seulement 6,99 €, soit moins qu’un plein de carburant ou qu’un nouveau meuble de rangement. Pour cette somme, on récupère un sol dégagé, des déplacements sécurisés et un vélo mieux protégé des chocs au sol. Une petite dépense qui change le quotidien dans le garage.

Installer le porte-vélo mural dans le garage sans se compliquer

Avant l’achat, un rapide coup d’œil à votre mur suffit : ce support demande des vis et des fixations adaptées, à choisir selon que la paroi soit en brique, en béton ou en bois. On définit ensuite la bonne hauteur, ni trop bas pour éviter que la roue traîne au sol, ni trop haut pour pouvoir lever la roue avant sans forcer.

L’installation reste classique pour ce type de support vélo mural : on marque les points de perçage, on perce avec le bon foret, on insère les chevilles puis on visse fermement le crochet. Une fois le vélo suspendu, le passage se libère d’un coup. Le garage paraît enfin prêt pour le grand ménage de printemps, sans plus jamais avoir à enjamber un cadre au milieu du chemin.