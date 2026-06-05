Guêpes autour de la table : ces 4 plantes en pot suffisent à les faire fuir pendant tout le repas cet été

Barbecue d’été, verres sucrés… et guêpes qui tournent sans répit autour de la table. Et si quatre simples pots d’aromatiques suffisaient à changer vos repas en terrasse ?

Premier barbecue de l’été, citronnade maison, enfants qui rient… jusqu’à ce que les guêpes tournent en piqué au-dessus des verres. Serviettes qui s’agitent, cris, bombe insecticide dégainée : le scénario est connu sur beaucoup de terrasses.

Nos grands-mères avaient pourtant une parade toute simple : poser quelques pots d’aromatiques autour de la table, bien avant l’heure du repas. Le saviez-vous ? Quatre pots bien choisis suffisent souvent à faire fuir les guêpes pendant tout le repas, sans bombe chimique ni piège en plastique.

Pourquoi les guêpes n’aiment pas certaines plantes

Les guêpes repèrent votre table au nez. Elles suivent les effluves sucrés des jus, des desserts, mais aussi l’odeur de viande du barbecue. Si l’air est déjà saturé d’autres parfums puissants, leur « radar » olfactif se brouille.

Naturelles et éco-responsables, ces quatre plantes aromatiques en pot : menthe poivrée, basilic, citronnelle et géranium odorant, parfois appelé géranium citronnelle. Petit bonus : elles gênent aussi les moustiques du soir. Leurs huiles essentielles, riches en menthol, citronellol ou géraniol, forment une véritable barrière olfactive autour de la table.

Le quatuor gagnant : comment placer les 4 pots

Pour une table de jardin de quatre à six personnes, quatre jolis pots bien fournis suffisent si on les rapproche de l’espace de repas.

Menthe poivrée : sur la table, près des verres et desserts.

: sur la table, près des verres et desserts. Basilic : sur la table aussi, à côté des salades.

: sur la table aussi, à côté des salades. Citronnelle en pot : au sol, en bout de table, côté vent.

: au sol, en bout de table, côté vent. Géranium odorant : en jardinière ou pot haut, à moins d’un mètre.

Installés dès juin, ces plantes pour éloigner les guêpes de la table profitent du soleil pour se densifier. Nous avons tous déjà vu des aromatiques toutes molles ou jaunies ; arrosage régulier mais sans excès et un léger pincement des tiges suffisent à garder un parfum puissant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Confort à table Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les quatre plantes saturent l’air autour de la table en huiles essentielles parfumées qui masquent en partie les odeurs de nourriture et brouillent l’odorat des guêpes. 💡 Le petit plus : en froissant quelques feuilles juste avant de servir, vous boostez la protection pendant tout le repas. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : installer les pots trop loin de la table, les laisser sécher au soleil et compter sur eux pour gérer un nid tout proche.

Le geste secret et les bons réflexes sécurité

Petite routine à adopter avant chaque repas dehors : rapprocher les pots de la table, vérifier que la terre est légèrement humide, puis froisser quelques feuilles de chaque plante entre les doigts. Les huiles essentielles se libèrent aussitôt, l’air se parfume, les guêpes hésitent à s’approcher.

Cette astuce reste douce : elle n’élimine pas toutes les guêpes, mais limite nettement le ballet au-dessus des assiettes. On garde malgré tout les bons réflexes en complément ; boissons couvertes, poubelles fermées, aucun nid à proximité, et surtout calme si une intruse isolée vient jeter un œil.

Sources Top Santé

«A installer avant lete ces plantes carnivores devorent moustiques mouches guepes et frelons»