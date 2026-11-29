Dimanche 29 novembre 2026, l’astrologie chinoise annonce un Jour de Succès Chèvre de Feu, au cœur de l’année du Cheval de Feu. Amour, projets, argent, énergie : votre horoscope chinois du dimanche 29 novembre 2026, signe par signe, réserve des surprises plus durables qu’il n’y paraît.

Envie de savoir si ce dimanche va soutenir vos élans ou freiner vos projets ? Selon l’astrologie chinoise, le 29 novembre 2026 ne ressemble pas aux autres dimanches, avec une énergie particulière qui colore les relations, l’argent et même votre forme. Les douze animaux du zodiaque ne seront pas logés à la même enseigne.

Ce jour est répertorié comme une Chèvre de Feu, classée Jour de Succès dans le Tong Shu, au cœur de l’année du Cheval de Feu et du mois du Cochon de Terre. Autrement dit, un dimanche clé pour conclure, sécuriser et ajuster, comme le montre votre horoscope chinois du dimanche 29 novembre 2026 signe par signe. Certaines décisions prises aujourd’hui peuvent laisser une trace durable.

L’énergie chinoise de ce dimanche 29 novembre 2026

Dans l’almanach chinois, ce Jour de Succès en Chèvre de Feu s’inscrit dans une année du Cheval de Feu démarrée le 17 février 2026, et dans un mois du Cochon de Terre. La Terre Yin domine, soutenue par l’Eau : un mélange qui parle de ralentissement, de lucidité et de décisions mûries plutôt que d’impulsions.

Les textes de tradition associent ce type de journée à l’idée de conclure une étape, signer un accord ou fermer un dossier en cours, plutôt que lancer une aventure totalement nouvelle. Les signes Cheval, Chèvre, Cochon et Chien surfent plus facilement sur cette vague, tandis que le Bœuf ressent davantage de frottements et doit garder de la marge de manœuvre.

Horoscope chinois 29 novembre 2026 : vos tendances signe par signe

Voici les grandes tendances de ce horoscope chinois du jour 29/11/2026. Elles résument l’ambiance pour l’amour, les projets, le budget et l’énergie ; à chacun ensuite d’y piocher ce qui résonne avec sa journée.

Rat : humeur facilement contaminée, dépenses réconfort à surveiller, repas au calme recommandé.

: humeur facilement contaminée, dépenses réconfort à surveiller, repas au calme recommandé. Bœuf : tensions avec la Chèvre, éviter les bras de fer, différer tout achat impulsif.

: tensions avec la Chèvre, éviter les bras de fer, différer tout achat impulsif. Tigre : journée efficace pour terminer un dossier, concrétiser un projet à deux, sans forcer.

: journée efficace pour terminer un dossier, concrétiser un projet à deux, sans forcer. Lapin : ambiance complice, petite sortie à deux idéale, partager certains frais vous protège.

: ambiance complice, petite sortie à deux idéale, partager certains frais vous protège. Dragon : finir les détails, remercier un proche concrètement, délier vos épaules par des étirements doux.

: finir les détails, remercier un proche concrètement, délier vos épaules par des étirements doux. Serpent : besoin de clore proprement, heure silencieuse en amoureux, noter les petits plaisirs payés.

: besoin de clore proprement, heure silencieuse en amoureux, noter les petits plaisirs payés. Cheval : un des grands favoris du jour, geste tendre, entraide financière ou de services bienvenue.

: un des grands favoris du jour, geste tendre, entraide financière ou de services bienvenue. Chèvre : lumière sur vous, sentiment à exprimer clairement, valoriser votre temps et lever le pied ce soir.

: lumière sur vous, sentiment à exprimer clairement, valoriser votre temps et lever le pied ce soir. Singe : nervosité possible, transformer le feu en jeu, cadrer noir sur blanc vos dépenses de décembre.

: nervosité possible, transformer le feu en jeu, cadrer noir sur blanc vos dépenses de décembre. Coq : tendance au perfectionnisme, accepter de déclarer un dossier bouclé, attendre avant toute promo alléchante.

: tendance au perfectionnisme, accepter de déclarer un dossier bouclé, attendre avant toute promo alléchante. Chien : susceptibilités réveillées, excuse simple si besoin, clarifier une dépense commune apaise aussitôt.

: susceptibilités réveillées, excuse simple si besoin, clarifier une dépense commune apaise aussitôt. Cochon : allié du jour, accepter un coup de main, discuter franchement d’un budget partagé sans dramatiser.

Profiter du Jour de Succès, quel que soit votre signe chinois

Quelle que soit votre année de naissance, cette configuration Terre et Eau invite à faire simple. Moment idéal pour finaliser un choix déjà mûri, poser par écrit une règle financière, solder une dette symbolique ou administrative, prendre un engagement raisonnable avec un partenaire amoureux ou professionnel. En revanche, mieux vaut laisser les grandes décisions impulsives, les achats très coûteux et les promesses faites sous le coup de l’émotion à un autre jour.

Pour rester en phase, prévoyez un moment vraiment lent en fin de journée : téléphone posé, respiration calme, petite revue de vos priorités. Ce simple rendez-vous avec vous-même suffit à honorer l’esprit de ce Jour de Succès.