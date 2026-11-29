En novembre, de nombreux jardiniers français hésitent à ne pas nettoyer leur jardin en automne, par peur du désordre. Et si ce lâcher-prise devenait la clé d’un refuge de biodiversité discret mais précieux tout l’hiver ?

Les sacs de feuilles s’alignent devant les maisons, les sécateurs chauffent : chaque novembre, le réflexe est de mettre le jardin « au carré » avant l’hiver. Allées ratissées, massifs rasés, pelouse impeccable. Ce grand ménage rassure, mais il a aussi appauvri sans le savoir bien des jardins.

Pendant ce temps, la faune cherche un toit de fortune sous les feuilles mortes, dans les tiges creuses, au pied des haies. Le **hérisson d’Europe** a déjà perdu près de 30 % de ses effectifs en vingt ans, selon la LPO. Et si laisser un peu de désordre devenait votre meilleur geste de novembre pour un **jardin naturel** vibrant tout l’hiver ?

Pourquoi il ne faut plus tout nettoyer au jardin en novembre

On a longtemps pensé qu’un extérieur propre signifiait un jardin sain. En réalité, ratisser, souffler, tailler à tout-va casse le cycle du **sol vivant** : les végétaux fanés ne sont plus des “déchets”, mais une matière organique qui se décompose, nourrit les vers de terre et abrite une foule d’insectes auxiliaires utiles contre pucerons et limaces.

Une couche de 5 à 10 cm de feuilles mortes agit comme une couette isolante. Le sol est resté plus chaud de plusieurs degrés lors des gelées, les racines et la vie microbienne ont été protégées. À l’inverse, mettre la terre à nu en novembre expose tout au froid et supprime les garde-manger naturels des oiseaux.

Tour du jardin en 30 minutes : les bons gestes de lâcher-prise

Nous avons tous déjà eu envie de tout ratisser “pour que ce soit propre”. En novembre, changez le scénario : dans les massifs et sous les arbustes, ramenez les feuilles tombées en une couche de 5 à 10 cm, en mêlant feuilles épaisses de chêne ou marronnier à des feuilles plus fines de bouleau ou noisetier. Sur la pelouse, broyez simplement les feuilles avec la tondeuse réglée haut, au lieu de les exporter.

Dans un coin calme, au pied des haies, laissez un ou deux beaux tas de feuilles : ils servent d’abri au hérisson, qui engloutit 70 à 100 g de limaces chaque nuit sur plusieurs kilomètres. Retirez seulement les feuilles malades et les fruits pourris, et souvenez-vous que le brûlage des déchets verts est interdit par la loi n° 2020-105 ; compost ou déchetterie font bien mieux l’affaire.

Massifs : garder feuilles et tiges sèches saines comme paillage naturel.

Pelouse : enlever seulement les couches épaisses et détrempées.

Coins discrets : conserver tas de feuilles et petits fagots de bois comme refuges.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 2 à 3 h économisées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant feuilles, tiges sèches et petits tas de bois aux bons endroits, vous créez des refuges pour la faune utile tout en offrant au sol un paillage gratuit qui le protège du gel et limite les “mauvaises herbes”. Le jardin a mieux traversé l’hiver et a redémarré plus vite au printemps. 💡 Le petit plus : ratisser légèrement les feuilles des allées ou de la terrasse pour les déplacer vers les massifs permet de nettoyer les passages tout en épaississant le paillage là où les plantes en ont le plus besoin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout ratisser et tailler à ras en novembre, puis brûler les déchets verts. Vous détruisez les refuges d’hiver, appauvrissez le sol et vous vous créez du travail supplémentaire au printemps.

Jusqu’au printemps : tiges sèches, calendrier et bénéfices pour vous

En laissant debout graminées ornementales, asters, échinacées ou sédums, le jardin a gardé une jolie silhouette givrée et offert des tiges creuses aux abeilles solitaires, coccinelles et chrysopes, tandis que les têtes de graines nourrissaient mésanges et chardonnerets. Fin février ou début mars, lorsque les journées dépassent régulièrement 10 °C, vous pouvez seulement couper ces tiges à 20‑30 cm : la faune aura quitté les lieux, et vous profitez d’un printemps plus vivant avec moins de travail et moins de traitements.