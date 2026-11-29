Mon voisin laisse 10 cm de feuilles mortes au jardin en novembre, et ce n'est pas par négligence : il prépare l'abri du hérisson
En novembre, de nombreux jardiniers français hésitent à ne pas nettoyer leur jardin en automne, par peur du désordre. Et si ce lâcher-prise devenait la clé d’un refuge de biodiversité discret mais précieux tout l’hiver ?
Les sacs de feuilles s’alignent devant les maisons, les sécateurs chauffent : chaque novembre, le réflexe est de mettre le jardin « au carré » avant l’hiver. Allées ratissées, massifs rasés, pelouse impeccable. Ce grand ménage rassure, mais il a aussi appauvri sans le savoir bien des jardins.
Pendant ce temps, la faune cherche un toit de fortune sous les feuilles mortes, dans les tiges creuses, au pied des haies. Le **hérisson d’Europe** a déjà perdu près de 30 % de ses effectifs en vingt ans, selon la LPO. Et si laisser un peu de désordre devenait votre meilleur geste de novembre pour un **jardin naturel** vibrant tout l’hiver ?
Pourquoi il ne faut plus tout nettoyer au jardin en novembre
On a longtemps pensé qu’un extérieur propre signifiait un jardin sain. En réalité, ratisser, souffler, tailler à tout-va casse le cycle du **sol vivant** : les végétaux fanés ne sont plus des “déchets”, mais une matière organique qui se décompose, nourrit les vers de terre et abrite une foule d’insectes auxiliaires utiles contre pucerons et limaces.
Une couche de 5 à 10 cm de feuilles mortes agit comme une couette isolante. Le sol est resté plus chaud de plusieurs degrés lors des gelées, les racines et la vie microbienne ont été protégées. À l’inverse, mettre la terre à nu en novembre expose tout au froid et supprime les garde-manger naturels des oiseaux.
Tour du jardin en 30 minutes : les bons gestes de lâcher-prise
Nous avons tous déjà eu envie de tout ratisser “pour que ce soit propre”. En novembre, changez le scénario : dans les massifs et sous les arbustes, ramenez les feuilles tombées en une couche de 5 à 10 cm, en mêlant feuilles épaisses de chêne ou marronnier à des feuilles plus fines de bouleau ou noisetier. Sur la pelouse, broyez simplement les feuilles avec la tondeuse réglée haut, au lieu de les exporter.
Dans un coin calme, au pied des haies, laissez un ou deux beaux tas de feuilles : ils servent d’abri au hérisson, qui engloutit 70 à 100 g de limaces chaque nuit sur plusieurs kilomètres. Retirez seulement les feuilles malades et les fruits pourris, et souvenez-vous que le brûlage des déchets verts est interdit par la loi n° 2020-105 ; compost ou déchetterie font bien mieux l’affaire.
- Massifs : garder feuilles et tiges sèches saines comme paillage naturel.
- Pelouse : enlever seulement les couches épaisses et détrempées.
- Coins discrets : conserver tas de feuilles et petits fagots de bois comme refuges.
Jusqu’au printemps : tiges sèches, calendrier et bénéfices pour vous
En laissant debout graminées ornementales, asters, échinacées ou sédums, le jardin a gardé une jolie silhouette givrée et offert des tiges creuses aux abeilles solitaires, coccinelles et chrysopes, tandis que les têtes de graines nourrissaient mésanges et chardonnerets. Fin février ou début mars, lorsque les journées dépassent régulièrement 10 °C, vous pouvez seulement couper ces tiges à 20‑30 cm : la faune aura quitté les lieux, et vous profitez d’un printemps plus vivant avec moins de travail et moins de traitements.
En bref
- En novembre, les jardiniers français ratissent tout, alors que le hérisson d’Europe et la LPO alertent sur les effets d’un jardin trop propre. 🦔
- Le guide détaille comment ne pas nettoyer jardin en automne, du paillage de feuilles aux tas discrets, pour protéger sol vivant et biodiversité. 🌿
- Entre tiges sèches, pelouse et potager, gestes simples inversent : moins de travail, plus de faune utile, et jardin naturel méconnaissable au printemps. 🍃
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