Fin novembre, les jardiniers pensent souvent que leurs chrysanthèmes de Toussaint sont perdus. Un geste de paillage d’automne, posé au bon moment, change pourtant tout.

Après la Toussaint, beaucoup de pots de chrysanthèmes partent encore à la poubelle alors qu’ils sont parfaitement vivants. Un simple geste de fin d’automne suffit pourtant à les installer durablement au jardin.

Car la plupart des chrysanthèmes de Toussaint sont de vraies vivaces si leur souche est bien protégée. Leur faiblesse, ce sont des racines superficielles, très sensibles aux à‑coups de température : d’où l’intérêt d’un paillage d’automne des chrysanthèmes, à poser maintenant pour les aider à passer l’hiver.

Pourquoi le paillage d’automne peut sauver vos chrysanthèmes

La plupart des chrysanthèmes vendus en pot sont capables de supporter le froid : les grandes variétés de fleuristes tiennent autour de –5 °C, les types à petites fleurs descendent vers –12 à –15 °C en sol bien drainé. S’ils disparaissent, ce n’est pas seulement le froid, mais leur souche collée juste sous la croûte du sol, là où tout bouge.

Quand la terre gèle puis dégèle, elle se dilate et se rétracte comme une éponge : la touffe est peu à peu soulevée, les racines se retrouvent à l’air, se dessèchent ou se cassent. Posé au bon moment, un paillage d’automne agit comme une couette isolante, garde une température plus stable et limite ces chocs de gel-dégel qui font tant de dégâts.

Le bon moment pour pailler vos chrysanthèmes

Nous avons tous déjà taillé nos chrysanthèmes ras du sol dès la dernière fleur fanée, en pensant bien faire. C’est pourtant l’erreur classique : les tiges sèches aident à retenir le paillis et même la neige qui protègent la souche. Dans un climat frais, le bon créneau se situe entre fin novembre et début décembre, une fois les tiges brunies et les premières gelées blanches passées, tant que le sol reste encore meuble.

Concrètement, désherbez autour de la touffe puis étalez tout autour 5 à 10 cm de paille propre, d’aiguilles de pin ou de petites branches de conifères. Remontez légèrement le paillis contre les tiges sans le tasser, vérifiez après chaque coup de vent et rajoutez un peu de matière si la souche se découvre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Potées sauvées Plusieurs années 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le paillis garde une fine poche d’air isolante, amortit le gel-dégel et protège les racines superficielles sans les détremper. 💡 Le petit plus : utilisez de jolies branches de sapin ou de cyprès : elles décorent le massif tout l’hiver en plus de protéger la souche. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper les tiges puis recouvrir tôt la souche d’un épais matelas de feuilles mortes tassées : l’humidité stagne et la plante finit par pourrir.

Quel paillis choisir et que faire ensuite

Côté matériaux, choisissez un paillis léger et aéré : paille propre, aiguilles de pin, petites branches de sapin ou frondes de fougères. Disposez‑le en couronne de 20 à 30 cm autour de la touffe, sur 5 à 10 cm d’épaisseur.

Évitez les tapis de feuilles mortes entières, qui se tassent, retiennent l’eau et font pourrir la souche. Broyez‑les ou mélangez‑les à la paille, puis, au printemps, enlevez le paillis en plusieurs fois, coupez les tiges sèches et ajoutez un peu de compost pour une nouvelle floraison d’automne sans passer par la jardinerie.