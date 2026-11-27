En rangeant le garage, vous retombez sur un sachet de tulipes et narcisses oublié depuis des mois. Un test express en quelques secondes révèle quels bulbes sont encore bons à planter.

En rangeant le garage, vous tombez sur un vieux sachet de bulbes oublié au fond d’une étagère. Les photos promettent des tulipes éclatantes, mais la saison a passé et le doute s’installe : les planter, les garder… ou tout jeter ?

Bonne nouvelle : à la différence des graines, ces réserves miniatures que sont les bulbes ne meurent pas toutes dès que l’on oublie un sachet au fond d’un placard. Leur survie dépend surtout du temps écoulé et du lieu où ils ont patienté, un garage frais, sec et ventilé étant bien plus favorable qu’un recoin humide. Avec un geste très simple, il est possible de savoir en quelques secondes lesquels peuvent encore fleurir.

Pourquoi vos vieux bulbes oubliés ne réagissent pas comme des graines

Un bulbe de tulipe, de narcisse ou de crocus ressemble à un petit oignon rempli de chair : à l’intérieur, tout est déjà prêt pour la future plante. Contrairement à une graine sèche, il consomme lentement ses réserves dès qu’il fait trop chaud, trop humide, ou qu’il attend trop longtemps hors de terre. Ses tissus charnus se vident, se dessèchent ou pourrissent, et vos doigts le sentent très vite.

Le test express : comment savoir si un bulbe est encore bon

Pour savoir rapidement si un bulbe est encore bon, prenez-le dans la main et pressez-le doucement entre le pouce et l’index. S’il reste ferme et dense, même avec une tunique un peu sèche qui se détache, il est encore vivant. En revanche, un bulbe mou, spongieux, qui s’écrase ou paraît anormalement léger a probablement perdu ses forces. Jetez aussi sans hésiter ceux qui présentent une base noircie, humide, couverte de moisissures, ou qui dégagent une odeur de pourriture.

Bulbe lourd pour sa taille et bien ferme : on garde.

Bulbe très léger, ratatiné, presque creux : chances très faibles.

Bulbe mou, poisseux ou malodorant : direction poubelle, loin des autres.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps gagné quelques secondes par bulbe Pourquoi ça fonctionne ? La pression révèle l’état des tissus gorgés de réserves : un bulbe ferme et dense garde encore de l’énergie, un bulbe mou ou creux l’a déjà perdue. Le petit plus : Plantez les bulbes douteux dans un pot dédié, pour suivre leur reprise sans risquer vos massifs préférés. À NE JAMAIS FAIRE : Tremper longuement les bulbes ou enterrer parmi les sains des bulbes mous, noirs ou très moisis.

Que faire des bulbes sauvés… et des autres ?

Les bulbes qui ont passé le test, même un peu fripés, gagnent à être plantés sans tarder dans une terre légère et bien drainée, en pleine terre ou en pot. La floraison sera parfois timide, voire remplacée par du simple feuillage, mais certains bulbes offriront de jolies fleurs de rattrapage.

Si un bulbe a déjà émis une petite pousse pâle, c’est le signe qu’il est vivant : installez-le délicatement, sans casser ce germe, plutôt dans un coin test du jardin. Bannissez en revanche le trempage dans l’eau, qui accélère la pourriture, et gardez en tête, comme le résume Le Parisien, que « ferme, on tente ; mou ou pourri, on jette ».