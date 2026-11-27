En novembre, les kakis envahissent le jardin et la cuisine, mais sans méthode ils finissent trop vite en purée. Quelques gestes précis suffisent à les garder longtemps, à condition de les appliquer dès maintenant.

En novembre, les branches du plaqueminier se vident de leurs feuilles et ne gardent que ces boules orange qui illuminent le jardin. C’est souvent là que tout se joue : une mauvaise cueillette ou un mauvais rangement, et la cagette de kakis finit en purée oubliée au garage.

Bonne nouvelle, quelques gestes très simples suffisent pour transformer cette abondance en vraie réserve d’hiver. En suivant, pas à pas, comment conserver les kakis de l’arbre au cellier puis au congélateur, la maison profite de leurs fruits fondants jusqu’au cœur de la saison froide.

Lire vos kakis en novembre avant de les cueillir

Quand le plaqueminier a presque perdu son feuillage et que les fruits sont bien orange, les sucres se sont concentrés et les tanins ont commencé à baisser. Les variétés non astringentes, type kaki-pomme Fuyu, ‘Jiro’ ou ‘Sharon’, se mangent encore fermes ; les kakis astringents comme ‘Tipo’ ou ‘Muscat’ doivent devenir très souples, presque translucides.

Attendez une petite gelée ou la chute complète des feuilles pour les variétés astringentes.

En région froide, cueillez juste avant les fortes gelées annoncées.

Gardez quelques fruits sur l’arbre pour une dégustation échelonnée.

Cette lecture rapide de l’arbre aide à décider quels fruits garder pour la réserve, et lesquels laisser finir de mûrir dehors quelques jours de plus.

Une cueillette douce et un tri malin, la clé de la conservation

Nous avons tous déjà tiré un fruit à la main… et vu la peau se fendre deux jours plus tard. Pour limiter les pertes, récoltez par temps sec, en milieu de journée, avec un sécateur propre. Coupez le rameau juste au-dessus du calice, gardez le pédoncule, puis posez chaque fruit dans un cageot tapissé de papier, sans les empiler ni les cogner.

Au retour, triez tout de suite. Les fruits fendus, piqués ou déjà blets partent en circuit express (desserts, compotes). Les kakis fermes et sains forment la réserve : dans un cellier frais ou un placard entre 8 et 12 °C, sur une seule couche, espacés de 2 cm, pédoncule vers le bas, ils se gardent 3 à 5 semaines. D’ailleurs, pas de sac plastique hermétique, qui retient l’humidité et accélère les moisissures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation Jusqu’à 10 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On laisse le kaki finir tranquillement sa maturation au frais, sans choc ni humidité excessive, puis on utilise l’éthylène des pommes et la congélation pour piloter précisément la suite. 💡 Le petit plus : congeler la pulpe en glaçons, prêts à glisser dans un yaourt, un smoothie ou un gâteau tout l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre des kakis fermes directement au réfrigérateur ou dans un sac plastique hermétique : ils restent âpres et pourrissent de l’intérieur.

Faire mûrir, refroidir, congeler : votre planning jusqu’en plein hiver

Pour un kaki trop dur, enfermez-le dans un sac en papier kraft avec deux pommes ou une banane bien mûre à température ambiante : l’éthylène ramollit la pulpe en 3 à 5 jours. Une fois bien blets, les fruits passent au bac à légumes du réfrigérateur, autour de 4 °C, pour 3 à 5 jours seulement.

Pour une congélation longue durée, prélevez la pulpe à la cuillère, mixez avec un peu de jus de citron et versez en bacs à glaçons : gardée à -18 °C, elle reste savoureuse 8 à 10 mois. Petit bonus : ce stock vitaminé, riche en fibres et en vitamine C selon la table Ciqual de l’Anses, limite aussi le gaspillage de vos kakis de novembre.