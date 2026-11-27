Les scientifiques n'en peuvent plus de le répéter : la Sarracenia piège bien 50 frelons asiatiques mais ne sauvera pas un rucher en août
Envahi par le frelon asiatique depuis 2004, le jardin français cherche des solutions naturelles. Une plante carnivore, la Sarracenia, promet monts et merveilles… à nuancer.
Fin d’été, un goûter sous le pommier tourne vite au cauchemar : autour des verres et des fruits mûrs, les frelons asiatiques tournoient. On espère que le froid règlera tout… pourtant la menace prépare déjà la saison suivante.
Dans ce climat d’inquiétude, une rumeur fait le tour des réseaux : une plante tueuse serait capable d’avaler les frelons asiatiques comme des bonbons. Cette plante carnivore existe vraiment, elle s’appelle Sarracenia. Mais jusqu’où peut-elle sauver un jardin français ?
Frelon asiatique : ce que vient vraiment chercher Vespa velutina dans le jardin
Arrivé en France vers 2004, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) s’est vite imposé. Un nid peut abriter près de 4 000 individus et consommer jusqu’à 11 kg d’insectes par an, dont beaucoup d’abeilles de nos ruchers.
Au jardin, il adore les fruits trop mûrs, la viande, les boissons sucrées, mais aussi le lierre en fleurs et les nèfles du Japon à l’automne. Nous avons tous déjà taillé une haie sans imaginer que des frelons y faisaient leur marché.
Sarracenia : la plante carnivore qui piège vraiment des frelons asiatiques
Cette plante de tourbière forme des feuilles en longues urnes remplies de nectar sucré et glissant. Au Jardin des plantes de Nantes, le jardinier Christian Besson a observé des urnes remplies de frelons tombés au fond, incapables de remonter puis digérés.
À Nantes, l’analyse d’environ 200 urnes a montré en moyenne trois frelons asiatiques par urne, soit 30 à 50 par plante et par saison, sans abeille piégée. Mais l’étude de Wycke, Perrocheau et Eric Darrouzet conclut à un impact globalement négligeable sur les colonies. Les spécialistes y voient donc un complément décoratif et pédagogique, pas un véritable outil de contrôle de population.
Comment intégrer la Sarracenia dans une stratégie anti-frelon intelligente
Pour qu’une Sarracenia survive, on recrée une mini-tourbière : grand pot sans drainage, mélange très pauvre à base de tourbe blonde et de sable, arrosé uniquement à l’eau de pluie, en plein soleil. Certaines espèces rustiques supportent ainsi environ –15 °C.
Placée près d’un rucher ou d’un coin très fréquenté, la plante joue un rôle de tampon, jamais de bouclier. D’ailleurs, la protection passe encore par quelques reflexes simples, à associer à cette plante carnivore :
- repérer les gros nids gris en hiver dans la cime des arbres et appeler des professionnels ;
- ramasser les fruits tombés et couvrir les boissons sucrées au jardin ;
- utiliser si besoin un piégeage sélectif au printemps pour cibler les reines, plutôt que miser sur des plantes dites répulsives.
En bref
- 🕷️ Depuis 2004, Vespa velutina envahit les jardins français tandis que Christian Besson et Eric Darrouzet étudient la Sarracenia comme alliée possible.
- 🌿 La plante carnivore Sarracenia piège quelques frelons asiatiques près des ruches, mais son efficacité réelle reste limitée face à l’ampleur des colonies.
- 🧠 Conseils de culture, emplacement stratégique et autres gestes clés transforment cette « plante tueuse » en simple élément d’une stratégie anti-frelon plus globale.
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