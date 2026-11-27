Envahi par le frelon asiatique depuis 2004, le jardin français cherche des solutions naturelles. Une plante carnivore, la Sarracenia, promet monts et merveilles… à nuancer.

Fin d’été, un goûter sous le pommier tourne vite au cauchemar : autour des verres et des fruits mûrs, les frelons asiatiques tournoient. On espère que le froid règlera tout… pourtant la menace prépare déjà la saison suivante.

Dans ce climat d’inquiétude, une rumeur fait le tour des réseaux : une plante tueuse serait capable d’avaler les frelons asiatiques comme des bonbons. Cette plante carnivore existe vraiment, elle s’appelle Sarracenia. Mais jusqu’où peut-elle sauver un jardin français ?

Frelon asiatique : ce que vient vraiment chercher Vespa velutina dans le jardin

Arrivé en France vers 2004, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) s’est vite imposé. Un nid peut abriter près de 4 000 individus et consommer jusqu’à 11 kg d’insectes par an, dont beaucoup d’abeilles de nos ruchers.

Au jardin, il adore les fruits trop mûrs, la viande, les boissons sucrées, mais aussi le lierre en fleurs et les nèfles du Japon à l’automne. Nous avons tous déjà taillé une haie sans imaginer que des frelons y faisaient leur marché.

Sarracenia : la plante carnivore qui piège vraiment des frelons asiatiques

Cette plante de tourbière forme des feuilles en longues urnes remplies de nectar sucré et glissant. Au Jardin des plantes de Nantes, le jardinier Christian Besson a observé des urnes remplies de frelons tombés au fond, incapables de remonter puis digérés.

À Nantes, l’analyse d’environ 200 urnes a montré en moyenne trois frelons asiatiques par urne, soit 30 à 50 par plante et par saison, sans abeille piégée. Mais l’étude de Wycke, Perrocheau et Eric Darrouzet conclut à un impact globalement négligeable sur les colonies. Les spécialistes y voient donc un complément décoratif et pédagogique, pas un véritable outil de contrôle de population.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 4/10 Bénéfice principal Piégeage local sans pesticide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ses urnes produisent un nectar très attractif ; les parois internes, lisses et inclinées vers le bas, empêchent l’insecte de remonter, qui finit noyé puis digéré. 💡 Le petit plus : Installée près d’un rucher, la plante offre un support d’observation fascinant pour les enfants tout en capturant quelques frelons particulièrement insistants. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter sur elle seule pour sauver le jardin et la planter dans une terre ordinaire arrosée à l’eau calcaire, ce qui la condamne rapidement.

Comment intégrer la Sarracenia dans une stratégie anti-frelon intelligente

Pour qu’une Sarracenia survive, on recrée une mini-tourbière : grand pot sans drainage, mélange très pauvre à base de tourbe blonde et de sable, arrosé uniquement à l’eau de pluie, en plein soleil. Certaines espèces rustiques supportent ainsi environ –15 °C.

Placée près d’un rucher ou d’un coin très fréquenté, la plante joue un rôle de tampon, jamais de bouclier. D’ailleurs, la protection passe encore par quelques reflexes simples, à associer à cette plante carnivore :

repérer les gros nids gris en hiver dans la cime des arbres et appeler des professionnels ;

ramasser les fruits tombés et couvrir les boissons sucrées au jardin ;

utiliser si besoin un piégeage sélectif au printemps pour cibler les reines, plutôt que miser sur des plantes dites répulsives.