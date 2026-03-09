Fruits et légumes frais : cette méthode anti-gaspi au congélateur peut vous faire économiser jusqu’à 200 €

Votre panier bio déborde, vos tomates rougissent toutes en même temps et vous refusez de les jeter. De la préparation au congélateur, quelques gestes clés suffisent à sauver vos fruits et légumes frais toute l’année.

Panier de l’Amap qui déborde, cageot de tomates du jardin, promo de nectarines au supermarché… Quand tout arrive en même temps, une partie finit souvent à la poubelle. Dans un potager de Dordogne, « Ce n’est pas tout à fait normal », reconnait Ricardo Carneiro face à des tomates encore sur les pieds en novembre, citée par France Bleu. Cette abondance décalée bouscule les habitudes en cuisine.

Selon l’Ademe, le pain est le deuxième poste de gaspillage alimentaire dans les foyers français, juste derrière les fruits et légumes. Un Français jette en moyenne 20 grammes de pain par jour, soit près de 29 kilos par an pour un foyer de quatre personnes et 150 à 200 euros qui partent à la poubelle. Pour les fruits et légumes, l’addition grimpe vite aussi. Congélateur à portée de main, la vraie différence vient des bons gestes.

Pourquoi congeler ses fruits et légumes frais change la donne anti-gaspi

Pour beaucoup de familles, les paniers bio et circuits courts sont un choix assumé. « Ce sont des bons produits, même si on paye un peu plus cher, c’est de la qualité, les producteurs sont locaux, c’est une autre façon de consommer », a fait valoir une adhérente, citée par Sud Ouest. Congeler fruits et légumes frais permet de respecter ce choix sans rien jeter, en étalant la consommation sur plusieurs mois.

Au congélateur, bien préparés, les fruits gardent une bonne qualité jusqu’à 8 à 12 mois et les légumes jusqu’à 12 à 18 mois. Le froid fige l’eau contenue dans les cellules ; si la congélation est rapide et la température descend à au moins -18 °C, les cristaux restent petits et la texture se tient mieux au moment de la décongélation.

Préparer, blanchir, emballer : la méthode pour congeler sans rien perdre

Le secret, c’est de congeler fruits et légumes frais au pic de maturité, pas quand ils sont déjà fatigués. Laver rapidement sous un filet d’eau, sécher soigneusement, retirer les parties abîmées, couper selon l’usage (dés pour woks, rondelles pour soupes, quartiers pour tartes). Pour blanchir les légumes, prévoir environ 3 litres d’eau bouillante pour 500 grammes, plonger 1 à 3 minutes selon la taille, puis refroidir aussitôt dans de l’eau très froide avant de bien égoutter. Haricots verts, carottes, brocoli, chou-fleur, épinards y gagnent en couleur et en tenue. Côté fruits, un bain eau + jus de citron évite que pommes, poires ou pêches ne brunissent.

Les petits fruits (fraises, framboises, myrtilles) supportent très bien la congélation sur plaque : étalés en une couche sur une plaque, passés au froid, puis transférés en sachet pour rester séparés. L’emballage fait le reste : double protection avec boîte ou papier, plus sac de congélation hermétique dont on chasse l’air au maximum. Sur chaque sachet, notez :

le nom du fruit ou légume et sa forme (dés, purée, coulis)

la date de congélation

l’usage prévu, par exemple soupe, gratin ou smoothie

Erreurs à éviter et aliments délicats avant de congeler vos récoltes

Un aliment encore tiède crée de la condensation, puis des gros cristaux qui cassent la chair : il sortira mou et aqueux. Mieux vaut attendre le refroidissement complet. Ne pas congeler non plus un produit déjà flétri, la congélation fige l’état, elle ne le “répare” pas. Laitues, concombres, melons ou tomates tranchées ressortent souvent en bouillie, à réserver plutôt aux gaspachos, sauces ou coulis à congeler déjà mixés. Dernier réflexe utile : éviter de recongeler un sachet décongelé, en portionnant dès le départ pour n’ouvrir que ce qui sera mangé.