En novembre, les choux du potager affrontent vent, pluies et premiers gels alors que les pommes se raffermissent. Quels gestes d’entretien viser en priorité pour garantir des récoltes avant l’hiver ?

En novembre, les choux du potager ont pris du volume : les pommes se raffermissent, les tiges de choux de Bruxelles se couvrent de billes vertes et le chou kale continue à produire. Mais vent, pluie et premiers froids commencent à les bousculer.

À ce stade, l’entretien des choux en novembre fait la différence entre une récolte généreuse et des têtes qui s’abîment. L’idée n’est pas de tout refaire, mais de vérifier quelques points clés : stabilité, protection, propreté. Quelques minutes suffisent pour sécuriser vos futures récoltes.

En novembre, un check-up express pour tous les choux

Commencez par observer chaque rang : choux pommés, rouges, choux de Bruxelles, brocolis, choux-fleurs, kale… Certains ont déjà penché, les tiges se sont alourdies, surtout après la pluie. La terre a souvent été ramollie et quelques pieds ont pris du jeu au collet.

Regardez ensuite le feuillage et le sol. Des feuilles du bas ont jauni ou touché la terre humide, créant un coussin parfait pour les pourritures. Et, détail qu’on oublie souvent, les pigeons ont parfois commencé à grignoter les bords tendres des feuilles, du chou kale au chou pommé.

Geste par geste : buttage, protection et nettoyage

Pour éviter que les plants ne se couchent, il faut butter les choux : avec une binette ou les mains, ramenez de la terre au pied sur quelques centimètres et tassez légèrement. Sur les choux de Bruxelles ou les kales très hauts, un tuteur planté côté vent a déjà sauvé bien des tiges.

Nous avons tous déjà oublié un filet anti-oiseaux… et retrouvé des choux déplumés. En novembre, installez un filet bien tendu sur des arceaux, descendu jusqu’au ras du sol. Complétez par un paillage léger (paille, feuilles mortes) sans le coller aux tiges, puis retirez seulement les grandes feuilles vraiment jaunes ou pourries au pied.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes sécurisées 4 à 8 semaines Pourquoi ça fonctionne ? Stabiliser les pieds, garder un sol protégé mais aéré et limiter l’humidité contre les tiges permet aux choux de continuer à grossir malgré le froid. Le petit plus : un tour du potager après chaque gros coup de vent permet de replacer très vite tuteurs, paillage et filet. A NE JAMAIS FAIRE : laisser des choux non buttés, les pieds dans l’eau et sous un paillage tassé collé aux tiges.

Humidité, récolte : les derniers réflexes à adopter

Surveillez l’eau. Dans un sol argileux détrempé, brocolis et choux-fleurs supportent mal d’avoir les racines dans une flaque ; ouvrez de petites rigoles pour évacuer l’excès et aérez légèrement le paillage. À l’inverse, après une période sèche, un arrosage copieux a parfois relancé la croissance.

Côté récolte, avancez au rythme de la plante. Le kale se cueille feuille après feuille, les petites pommes de choux de Bruxelles se récoltent fermes du bas vers le haut, les choux pommés se coupent quand la pomme est dure, brocolis et choux-fleurs tant que la tête reste bien compacte.

Buttes resserrées, tiges hautes tuteurées.

Filet en place, paillage aéré.

Feuilles jaunes retirées au pied.

Sol ni détrempé ni totalement sec.