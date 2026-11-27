Dans les potagers français, les pommes de terre anciennes aux chairs violettes ou marbrées font un retour remarqué pour leur goût et leur histoire. Quelles variétés cultiver pour colorer vos rangs sans sacrifier les récoltes ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum tuberosum 🌸 Nom courant Pomme de terre (variétés anciennes) 📏 Dimensions Touffes d’environ 60 cm de hauteur x 30 à 40 cm d’envergure ☀️ Exposition Soleil, sol meuble et bien drainé ❄️ Rusticité Craint le gel : tubercules à conserver hors gel, feuillage détruit par les fortes gelées 🍂 Feuillage Caduc, vert, légèrement velu

Au potager, les rangs bien sages de pommes de terre beiges ont longtemps régné sans partage. Puis un jour, une chair violette, un cœur marbré de rouge, une petite grenaille au parfum de noisette ont mis de la couleur dans les paniers… et dans les assiettes.

Les pommes de terre anciennes ne sont pas les plus productives, ni les plus faciles, mais elles transforment une simple purée en plat de chef. Depuis 2010, près de 80 variétés traditionnelles ont même été réintroduites sur le marché français, signe d’un vrai retour en grâce. De la Vitelotte violette à l’Œil de Perdrix, ces huit beautés méritent vraiment une place au jardin.

Pourquoi revenir aux pommes de terre anciennes au potager ?

Ces variétés ont souvent demandé un peu plus de temps, de soin et d’espace que les modernes à gros rendement. Certaines se sont montrées plus sensibles au mildiou, d’autres ont donné des tubercules biscornus. En échange, elles offrent des goûts francs, des textures variées et des couleurs étonnantes, riches en pigments antioxydants comme les anthocyanes pour les violettes.

Choisir ces anciennes sélections de Solanum tuberosum, c’est aussi participer à la sauvegarde d’un patrimoine vivant. Des variétés comme la Vitelotte violette, la Rouge des Flandres ou la Bonnotte de Noirmoutier sont aujourd’hui protégées comme variétés de conservation, pour éviter qu’elles ne disparaissent des champs… et de nos souvenirs de cuisine familiale.

Huit variétés anciennes colorées à tester d’urgence

Nous avons tous déjà acheté, un peu par curiosité, un sachet de pommes de terre violettes ou roses au marché. Au jardin, autant miser sur des valeurs sûres, chacune avec son style bien à elle :

Ratte : petite, allongée, chair ferme au délicieux goût de noisette, parfaite en grenaille.

Vitelotte : peau et chair violettes, idéal pour purées, chips et écrasés très graphiques.

Belle de Fontenay : très précoce, en pommes de terre nouvelles fondantes à la vapeur.

Corne de Gatte : longue, tordue, peau rosée, chair ferme au parfum de noix.

Bleue d’Artois : bleue dedans et dehors, texture tendre, superbe en purée ou rôtie.

Rouge des Flandres : chair rouge marbrée de jaune, purées et chips rosées spectaculaires.

: chair rouge marbrée de jaune, purées et chips rosées spectaculaires. Bonnotte de Noirmoutier : minuscule primeur à peau très fine, à savourer aussitôt arrachée.

: minuscule primeur à peau très fine, à savourer aussitôt arrachée. Œil de Perdrix : peau jaune tachée de rouge, chair farineuse croustillante dehors, moelleuse dedans au four.

En associant une ferme (Ratte, Belle de Fontenay), une farineuse (Vitelotte, Œil de Perdrix) et une très décorative (Bleue d’Artois ou Rouge des Flandres), on compose en quelques rangs un véritable nuancier de textures et de couleurs pour tout l’été.

Les bons gestes pour réussir ces trésors d’antan

Ces variétés aiment un sol léger, bien ameubli et une exposition en plein soleil. On installe les plants pré-germés entre mars et avril, sur buttes, en espaçant 35 à 40 cm sur le rang. Rotation d’au moins trois ans sans solanacées, arrosages modérés et feuillage bien aéré limitent les attaques de mildiou, ennemi juré des variétés anciennes.

Les primeurs comme Belle de Fontenay, Bonnotte ou Ratte se récoltent jeunes et se croquent vite, sans chercher la longue conservation. Les plus tardives, Vitelotte, Corne de Gatte, Rouge des Flandres ou Œil de Perdrix, se laissent arracher à maturité, puis sécher avant un stockage au frais, au noir. De quoi sortir, tout l’hiver, des cagettes remplies de tubercules mystérieux qui font aussitôt parler les invités.