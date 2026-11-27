Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : poser ce petit abri près des rosiers en novembre bloque les pucerons dès le printemps
Avant que le jardin ne gèle, un discret refuge à coccinelles peut changer le destin de vos rosiers et de votre potager au printemps. Posé au bon endroit, il prépare une riposte silencieuse contre les pucerons.
Les premiers matins blancs arrivent, les massifs se vident et, pourtant, c’est déjà le printemps prochain qui se prépare. Dans quelques mois, les jeunes pousses des rosiers et les rangs de salades risquent de se couvrir de petits points verts ou noirs collés aux tiges : les pucerons. Une scène que l’on connaît trop bien, avec le réflexe de sortir le pulvérisateur en urgence.
Il existe pourtant un geste discret à faire maintenant, avant les grosses gelées : installer un petit refuge près des rosiers et du potager. Ce gîte va attirer et garder sur place les coccinelles, prêtes à croquer les pucerons dès les premiers redoux.
Coccinelles : la petite armée qui sauve rosiers et potager
La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) est l’un des auxiliaires les plus efficaces du jardin. Selon Minutes Maison (20 Minutes), un adulte engloutit jusqu’à 40 à 200 pucerons par jour, et sa larve peut en dévorer entre 200 et 800. Autant dire qu’une petite colonie bien installée suffit souvent à contenir les attaques sur quelques rosiers et planches de légumes.
L’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) rappelle que ces alliées passent l’hiver au stade adulte, en diapause, serrées dans des anfractuosités sèches. Sans abri adapté, elles quittent souvent le jardin pour se réfugier ailleurs… alors qu’on aurait tant besoin d’elles au printemps.
Fabriquer et bien placer un refuge à coccinelles
Nous avons tous déjà pesté devant des rosiers envahis, en se disant qu’on aurait dû s’y prendre plus tôt. La bonne nouvelle, c’est qu’un refuge à coccinelles se fabrique en quelques minutes, avec des matériaux de récupération, à condition qu’ils soient secs et non traités.
- Une simple boîte en bois garnie de fines planchettes espacées d’environ 5 mm.
- Un pot en terre cuite rempli de paille ou de feuilles mortes bien sèches, retourné et calé.
- Une brique creuse bourrée de carton ondulé et de brindilles, comme le conseille la LPO.
Installez ce gîte à 30–50 cm du sol, à moins de deux mètres des rosiers ou des rangs les plus sensibles (fèves, choux, tomates), orienté sud ou sud-est, à l’abri de la pluie directe et des vents dominants.
Un petit gîte, des effets durables au fil des saisons
Pour que ce refuge soit vraiment efficace, le timing compte. Les spécialistes conseillent de l’installer entre fin octobre et novembre, avant que le froid ne s’installe durablement. Ensuite, on le laisse tranquille jusqu’en mars ou avril, sans l’ouvrir ni le déplacer, le temps que les coccinelles terminent leur diapause.
D’ailleurs, ce gîte fonctionne encore mieux dans un jardin un peu vivant : quelques herbes folles, une jachère fleurie de quelques mètres carrés, et surtout pas de traitements chimiques généralisés. Les coccinelles trouvent alors gîte et couvert, et reviennent chaque année défendre naturellement rosiers et légumes.
En bref
- À l’automne, un refuge à coccinelles installé près des rosiers et du potager prépare une défense naturelle contre les pucerons au printemps. 🐞
- Fabriqué avec une boîte, une brique ou un pot remplis de matériaux secs, ce gîte offre aux auxiliaires un abri hivernal près des cultures sensibles. 🌱
- En respectant le bon délai d’installation et un jardin moins aseptisé, les coccinelles s’installent durablement et réservent quelques surprises au retour des beaux jours. 🌸
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