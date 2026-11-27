Avant que le jardin ne gèle, un discret refuge à coccinelles peut changer le destin de vos rosiers et de votre potager au printemps. Posé au bon endroit, il prépare une riposte silencieuse contre les pucerons.

Les premiers matins blancs arrivent, les massifs se vident et, pourtant, c’est déjà le printemps prochain qui se prépare. Dans quelques mois, les jeunes pousses des rosiers et les rangs de salades risquent de se couvrir de petits points verts ou noirs collés aux tiges : les pucerons. Une scène que l’on connaît trop bien, avec le réflexe de sortir le pulvérisateur en urgence.

Il existe pourtant un geste discret à faire maintenant, avant les grosses gelées : installer un petit refuge près des rosiers et du potager. Ce gîte va attirer et garder sur place les coccinelles, prêtes à croquer les pucerons dès les premiers redoux.

Coccinelles : la petite armée qui sauve rosiers et potager

La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) est l’un des auxiliaires les plus efficaces du jardin. Selon Minutes Maison (20 Minutes), un adulte engloutit jusqu’à 40 à 200 pucerons par jour, et sa larve peut en dévorer entre 200 et 800. Autant dire qu’une petite colonie bien installée suffit souvent à contenir les attaques sur quelques rosiers et planches de légumes.

L’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) rappelle que ces alliées passent l’hiver au stade adulte, en diapause, serrées dans des anfractuosités sèches. Sans abri adapté, elles quittent souvent le jardin pour se réfugier ailleurs… alors qu’on aurait tant besoin d’elles au printemps.

Fabriquer et bien placer un refuge à coccinelles

Nous avons tous déjà pesté devant des rosiers envahis, en se disant qu’on aurait dû s’y prendre plus tôt. La bonne nouvelle, c’est qu’un refuge à coccinelles se fabrique en quelques minutes, avec des matériaux de récupération, à condition qu’ils soient secs et non traités.

Une simple boîte en bois garnie de fines planchettes espacées d’environ 5 mm.

Un pot en terre cuite rempli de paille ou de feuilles mortes bien sèches, retourné et calé.

Une brique creuse bourrée de carton ondulé et de brindilles, comme le conseille la LPO.

Installez ce gîte à 30–50 cm du sol, à moins de deux mètres des rosiers ou des rangs les plus sensibles (fèves, choux, tomates), orienté sud ou sud-est, à l’abri de la pluie directe et des vents dominants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps au printemps Important 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le refuge garde les coccinelles en diapause tout l’hiver exactement là où apparaîtront les premiers pucerons, sur les bourgeons des rosiers et les jeunes feuilles du potager. 💡 Le petit plus : installer à côté quelques capucines ou fèves, volontiers colonisées par les pucerons, pour nourrir les coccinelles en continu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser le refuge après les premières fortes gelées ou trop loin des rosiers et du potager : il restera presque vide la première année.

Un petit gîte, des effets durables au fil des saisons

Pour que ce refuge soit vraiment efficace, le timing compte. Les spécialistes conseillent de l’installer entre fin octobre et novembre, avant que le froid ne s’installe durablement. Ensuite, on le laisse tranquille jusqu’en mars ou avril, sans l’ouvrir ni le déplacer, le temps que les coccinelles terminent leur diapause.

D’ailleurs, ce gîte fonctionne encore mieux dans un jardin un peu vivant : quelques herbes folles, une jachère fleurie de quelques mètres carrés, et surtout pas de traitements chimiques généralisés. Les coccinelles trouvent alors gîte et couvert, et reviennent chaque année défendre naturellement rosiers et légumes.