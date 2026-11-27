Envahie par le moustique-tigre, la commune d’Ormes, près d’Orléans, prépare une riposte inédite votée par ses habitants pour le printemps 2027. Derrière cette opération municipale, une stratégie collective pourrait changer la vie des jardins du Loiret.

Sur la terrasse, les bougies à la citronnelle ont rendu les armes. Dans le Loiret, les soirées d’été se sont transformées en course aux moustiques, et pas n’importe lesquels : le redouté moustique-tigre, petit mais mordant, a fait de nombreux jardins son terrain de chasse préféré.

À Ormes, près d’Orléans, le ras-le-bol a été tel que le maire, Alain Touchard, a décidé de passer à l’action. Une mesure forte, votée par les habitants dans le budget participatif 2026, va changer le quotidien des 1 800 foyers dès le printemps 2027… et peut inspirer d’autres communes.

À Ormes, un village du Loiret pris dans la toile du moustique-tigre

Dans le Centre-Val de Loire, l’implantation du moustique-tigre Ormes n’est plus une simple alerte : en 2019, seules deux communes étaient concernées ; elles sont aujourd’hui 123, et 56 % des habitants du Loiret vivent dans une commune colonisée. « Il y en a un peu partout », a confié le maire d’Ormes, Alain Touchard, cité par Le Parisien. À l’échelle nationale, Aedes albopictus est désormais installé dans 83 départements, selon le ministère de la Santé.

Ce moustique venu d’Asie, rayé noir et blanc, pique surtout le jour, souvent plusieurs fois de suite. Il peut transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika lorsqu’il a piqué une personne infectée. Son terrain de jeu préféré : les toutes petites réserves d’eau autour des maisons, du pot de fleur oublié au récupérateur mal couvert.

La décision radicale du maire : un piège offert à chaque foyer

Face à cette invasion, Ormes a choisi une réponse collective. Le projet “pièges à moustiques”, proposé par des élus et des habitants, a été retenu au budget participatif 2026. Concrètement, chaque foyer de la commune pourra recevoir gratuitement un piège à moustiques-tigres au printemps 2027, sur inscription en mairie ou par mail, dans la limite des stocks disponibles.

Nous avons tous déjà rêvé d’un appareil miracle posé au fond du jardin. En réalité, les pièges les plus utilisés fonctionnent soit comme de faux points d’eau où les femelles viennent pondre avant d’être piégées, soit comme des “leurres respiratoires” diffusant du CO₂ pour attirer et capturer les moustiques. Les experts rappellent toutefois qu’un piège isolé a peu d’impact à lui seul : c’est l’effet de quartier qui compte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût pour les habitants 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le piège attire et capture une partie des moustiques-tigres présents autour des maisons, en particulier les femelles prêtes à pondre. Quand il est déployé simultanément dans de nombreux jardins d’un même quartier, son effet se cumule et la nuisance peut réellement diminuer, surtout si les habitants jouent aussi le jeu autour de l’eau stagnante. 💡 Le petit plus : placer le piège à l’ombre, près des massifs ou des haies, et le contrôler une fois par semaine augmente nettement son efficacité au jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur le piège et laisser des soucoupes, seaux ou récupérateurs pleins d’eau autour de la maison.

Printemps 2027 : les bons réflexes au jardin pour accompagner le piège

Avant même de récupérer le dispositif, la priorité reste la chasse à l’eau stagnante. Le ministère de la Santé rappelle que vider régulièrement les dessous de pots, couvrir les récupérateurs et ranger les seaux est la base de la lutte : « C’est le moyen le plus efficace pour diminuer la densité de moustiques », assure le gouvernement, cité par Le Parisien.

Une fois le piège installé, mieux vaut le placer à l’écart de la terrasse, dans une zone ombragée, abritée du vent, et le vérifier chaque semaine. En complément, vêtements longs en soirée, répulsifs adaptés et moustiquaires de berceau limitent les piqûres. Et même si l’on n’habite pas Ormes, cette combinaison “gestion de l’eau + piège bien utilisé” reste la meilleure inspiration anti moustique-tigre pour tout jardin de France.