Entre pelouses grillées et talus ingrats, de plus en plus de jardins cherchent une solution durable. Venue des Andes, l’azorelle promet un tapis vert increvable… à certaines conditions.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. 🌸 Nom courant Azorelle, coussin des Andes 📏 Dimensions 5 à 10 cm de haut x 30 à 70 cm d’étalement ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre légère ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C en sol bien sec 🍂 Feuillage Persistant, en coussin très dense

Pelouse grillée, talus impossibles à arroser, joints de dalles où rien ne veut durer… Beaucoup de jardins ont ces zones compliquées que l’on finit par laisser à l’abandon. Pourtant, il existe une petite vivace en forme de coussin, venue des montagnes d’Amérique du Sud, qui adore justement ces coins secs et pauvres.

Cette plante, c’est l’azorelle, parfois appelée coussin des Andes. Ultra-compacte, douce au regard, elle tisse un tapis vert toute l’année et résiste au froid, au vent et au manque d’eau, à condition que le sol draine bien. Reste à savoir comment l’installer pour qu’elle tienne vraiment des années.

Azorelle, le coussin des Andes qui aime le sec et le froid

Originaire du Chili et d’Argentine, cette vivace de la famille des Apiacées forme des rosettes minuscules, épaisses et coriaces, serrées les unes contre les autres. Elle ne dépasse pas 5 à 10 cm de hauteur mais s’étale progressivement jusqu’à recouvrir 30 à 50 cm, voire davantage avec le temps, créant un véritable tapis vert persistant. Du printemps à l’été, de petites ombelles jaune verdâtre illuminent ce coussin.

En pleine terre bien drainée, l’azorelle a supporté des températures proches de -20 °C. Elle accepte les sols pauvres, caillouteux, les vents froids et les étés secs, ce qui en fait une excellente plante couvre-sol pour rocailles et jardins secs. Son seul vrai point faible se trouve ailleurs : l’humidité stagnante et le piétinement régulier.

Où et comment planter l’azorelle pour un tapis vraiment durable

Cette vivace se plaît en plein soleil non brûlant ou en légère mi-ombre, dans une rocaille, entre de grosses pierres, dans les interstices d’un muret ou au pied d’un érable du Japon façon jardin zen. Elle s’adapte aussi très bien en pot ou en auge sur un balcon, si le substrat reste léger, caillouteux ou sableux et surtout parfaitement drainant.

Pour la réussir, quelques réflexes simples font la différence :

Planter de préférence au début du printemps ou en automne, dans un trou large, en mélangeant la terre avec du gravier ou du sable et en surélevant légèrement le collet.

Compter 5 à 9 plants par m² si l’on est patient, ou rapprocher à 8 à 10 plants par m² pour un tapis plus rapide, sans l’installer dans les zones détrempées ou très piétinées.

Entretenir et multiplier l’azorelle pour un jardin sec au long cours

Une fois bien enracinée, l’azorelle s’est presque passée d’entretien. Un arrosage seulement en cas de sécheresse prolongée, aucune fertilisation particulière, pas de taille obligatoire, sauf pour recouper légèrement un bord qui déborde sur une allée. Le vrai danger est l’humidité hivernale : si le coussin brunit ou se creuse, il faut alléger le sol avec du gravier, créer une petite butte et, au besoin, replanter des éclats plus hauts.

Pour étendre le tapis, la méthode la plus simple consiste à diviser la touffe au printemps. On prélève de petites rosettes déjà munies de racines, que l’on replante aussitôt dans un substrat très drainant. La variété ‘Nana’, encore plus compacte, est idéale entre dalles ou dans de mini-rocailles, et se marie à merveille avec des sedums, thyms nains ou petites graminées pour composer un jardin sec graphique, presque sans arrosage ni tondeuse.