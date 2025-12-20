Coccinelles : ce bricolage tout bête que vous faites en 2 minutes peut éviter qu’elles ne disparaissent

Quand les premières gelées blanchissent les massifs, beaucoup de jardiniers s’étonnent de ne plus voir une seule coccinelle sur la pelouse ou au potager. Ces petites boules rouges, alliées précieuses contre les pucerons, semblaient pourtant innombrables en été. Où passent‑elles pendant l’hiver et pourquoi certaines ne reviennent jamais ?

La clé tient souvent à l’absence d’un vrai abri pour coccinelles dans le jardin. Pour survivre, elles cherchent un refuge sec, bien isolé du vent et de l’humidité, où elles peuvent se regrouper. Or un simple assemblage maison, réalisé en deux minutes avec ce que l’on a sous la main, peut leur offrir exactement ce dont elles ont besoin. Un bricolage tout bête, mais décisif.

Coccinelles en hiver : leurs vrais besoins pour survivre

Quand le thermomètre chute, les coccinelles entrent en diapause, une sorte de pause hivernale où elles cessent de chasser les pucerons. Elles recherchent alors des cavités étroites à l’entrée mais un peu spacieuses à l’intérieur, sèches, sombres et surtout à l’abri des courants d’air. Dans les jardins très propres, ces cachettes naturelles manquent cruellement.

Beaucoup de passionnés posent des hôtels à insectes génériques ou de petits refuges en tête de massif, exposés aux rafales. Là, le vent s’engouffre, la pluie ruisselle et l’humidité stagne, ce qui refroidit les insectes et les fragilise. Un abri trop grand, mal orienté ou rempli de matériaux synthétiques peut même se transformer en piège humide.

Un abri pour coccinelles avec une brique et du carton

Bonne nouvelle, il existe une solution simple. Associer une brique creuse à un rouleau de carton garni de feuilles sèches reproduit très bien les refuges recherchés par les coccinelles. L’entrée, étroite, les protège du vent ; l’intérieur, tapissé de matière sèche, garde la chaleur. La brique sert de carapace solide entre les bordures ou au pied d’un arbuste persistant.

La fabrication tient en trois gestes. Glisser le rouleau de carton dans la brique, de façon assez ajustée. Le remplir de feuilles mortes non souillées, légèrement tassées, avec quelques petites brindilles pour créer des interstices. Poser enfin l’ensemble à l’horizontale, l’ouverture un peu inclinée vers le bas, afin que la pluie ne rentre pas et que le microclimat reste sec et stable.

Où placer l’abri et comment il aide le jardin

Placée contre un muret, sous une haie dense ou au pied d’un massif, cette cachette reste discrète et protégée. Il faut juste éviter les zones inondables, le plein vent et le soleil direct, même en hiver. Un contrôle rapide en janvier suffit souvent pour apercevoir une ou deux coccinelles lovées contre le carton, sans condensation à l’intérieur.

Au printemps, ces habitantes repartent aussitôt en lutte contre les pucerons sur les jeunes pousses, les rosiers ou le potager, souvent tout près de l’abri. Elles pondent volontiers à proximité, ce qui maintient une population fidèle sur plusieurs saisons. Ce petit refuge peut aussi abriter d’autres auxiliaires, comme chrysopes ou forficules, et contribue à un jardin sans pesticides où la biodiversité assure une grande partie de la protection.