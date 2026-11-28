Chaque année, les premières gelées condamnent vos pots de basilic sur le balcon. Et si un basilic vivace, presque introuvable en rayon, changeait définitivement la donne ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ocimum kilimandscharicum, Ocimum × africanum 🌸 Nom courant Basilic vivace, basilic perpétuel, basilic du Kenya 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut pour 40 à 60 cm de large, en touffe buissonnante ☀️ Exposition Plein soleil ou mi-ombre chaude, emplacement abrité et sol bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -5 °C en climat doux et sol drainé, souche menacée sous -3 °C en sol lourd 🍂 Feuillage Feuillage caduc à semi-persistant, très aromatique, vert souvent nervuré de pourpre

Scène familière de novembre : le pot de basilic sur le balcon a noirci dans la nuit, les tiges se sont affaissées, et le tout part au compost avec un petit soupir de dépit. Chaque année, les gelées balayent ainsi des milliers de pieds, comme si c’était une fatalité de recommencer à zéro chaque printemps.

En réalité, ce n’est pas un manque de doigté, c’est le fonctionnement même du basilic commun, une annuelle tropicale qui ne connaît pas l’hiver. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il existe un autre basilic, discret en rayon, qui se comporte comme un petit arbuste et repart du pied après les froids. Ce basilic vivace intrigue de plus en plus de jardiniers.

Pourquoi le basilic classique meurt dès la première gelée

Le basilic de supermarché, Ocimum basilicum, a été cultivé comme une plante annuelle : il a germé, poussé, fleuri, puis a terminé son cycle en une seule saison. Originaire de régions chaudes, il déteste le froid ; autour de 0 °C, l’eau contenue dans ses cellules gèle, les parois éclatent, les feuilles noircissent et la plante ne redémarre pas.

On a donc eu beau rentrer le pot à la hâte ou couper les tiges, un basilic annuel bien touché par le gel a simplement fini sa vie. Pour garder ce parfum d’été plus longtemps, la vraie solution a consisté à changer de type de basilic, pas à lutter contre sa nature.

La variété “secrète” : un basilic perpétuel qui repart au printemps

Sous les noms de basilic perpétuel, basilic du Kenya ou Ocimum kilimandscharicum, on trouve un basilic à port buissonnant, haut de 40 à 80 cm, aux feuilles plus petites, souvent veinées de pourpre, et aux fleurs violettes très mellifères. Son parfum est plus poivré, parfois un peu camphré, mais reste parfait pour les salades, infusions ou sauces. Surtout, il a mieux supporté le froid qu’un basilic classique, jusqu’à environ -5 °C en sol très drainé.

Nous avons tous déjà craqué pour un pot d’aromatiques sans vraiment lire l’étiquette. Pour repérer un vrai basilic vivace en jardinerie, quelques détails aident :

tige plus épaisse et légèrement boisée à la base ;

feuilles plus fermes et souvent plus petites que celles d’Ocimum basilicum ;

port compact, presque en petit buisson, chez des variétés comme ‘Magic Mountain’ ou ‘African Blue’ ;

mention “vivace” ou “perpétuel” et nom latin différent sur l’étiquette.

Les bons gestes pour l’aider à passer l’hiver

Même plus robuste, ce basilic n’est pas un romarin : l’humidité froide l’a beaucoup plus fragilisé que le thermomètre. En pleine terre, un sol lourd et détrempé a pu faire pourrir les racines dès -3 °C. D’où l’importance d’un drainage impeccable, d’un paillage généreux (paille, feuilles mortes, broyat) et d’une taille légère en fin d’automne pour enlever tiges florales et parties tendres.

En climat froid, la culture en pot a été la meilleure alliée : contenant percé, substrat léger, arrosages très espacés, puis hivernage hors gel dans une véranda, une serre froide ou une pièce lumineuse entre 5 et 10 °C. Petit bonus : en été, quelques tiges mises à bouturer ont permis de sécuriser la variété ; si l’hiver se montrait trop rude, un jeune plant attendait déjà au chaud pour reprendre le relais au printemps suivant.