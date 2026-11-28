Originaire d’Amérique du Sud, la liane de Madère grimpe jusqu’à 4 m en France, habille murs et pergolas et offre feuilles et tubercules comestibles. Où l’installer, comment la protéger du froid et l’apprivoiser en cuisine sans se laisser déborder ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Anredera cordifolia 🌸 Nom courant liane de Madère, vigne de Madère, liane pomme de terre 📏 Dimensions 3 à 4 m de hauteur x environ 1 m d’envergure ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, emplacement abrité du vent ❄️ Rusticité Jusqu’à -5 à -7 °C (tubercules parfois -8 à -9 °C sous bonne protection) 🍂 Feuillage Semi-persistant à caduc selon le climat

Un mur gris qui gâche la vue depuis la cuisine, une pergola qui reste tristement nue l’été… Au jardin, on rêve tous d’une grimpante qui couvre vite le décor, sans demander des heures d’entretien. Et si cette alliée poussait à plus de trois mètres chez vous tout en offrant, en bonus, de petits trésors à cuisiner comme des pommes de terre ?

Cette plante existe : la liane de Madère, originaire d’Amérique du Sud, a déjà conquis de nombreux jardins français. Grimpante vivace, elle s’enroule autour d’un support, se couvre d’un feuillage en forme de cœur et offre à l’automne des grappes de fleurs blanches très parfumées. Reste à savoir comment la cultiver, la protéger du froid… et l’inviter en cuisine.

Une liane exotique d’Amérique du Sud pour habiller le jardin

Botaniquement nommée Anredera cordifolia, cette liane fait partie de la famille des Basellacées, cousines de la baselle et des épinards. Dans son aire d’origine, elle a déjà atteint près de dix mètres ; en France, elle se contente en général de 3 à 4 m de hauteur, ce qui suffit largement pour couvrir un mur, un treillage ou une pergola. Ses tiges souples portent des feuilles épaisses, en cœur, d’un vert brillant, et une floraison tardive en longues chandelles blanches au parfum d’amande, très décorative quand beaucoup de plantes ont déjà fini leur spectacle.

Planter et entretenir la liane de Madère en France

Nous avons tous déjà rêvé d’un rideau de verdure qui grimpe tout seul. Pour s’en approcher, installez la liane de Madère au soleil ou à mi-ombre légère, dans un sol bien drainé, plutôt riche et frais au départ. La plantation se fait au printemps, quand les gelées sont passées : on enterre les tubercules à environ 10 cm de profondeur, espacés d’un bon mètre, devant un support solide. Ses besoins en eau sont modestes ; en pot, elle apprécie toutefois des arrosages réguliers l’été pour soutenir sa croissance rapide.

Un point à avoir en tête : cette grimpante est sensible au froid et au vent. En situation abritée et en sol drainant, ses tubercules ont supporté des pointes proches de –8 à –9 °C, mais on vise plutôt –5 à –7 °C pour rester serein. Dans les régions aux hivers marqués, mieux vaut :

pailler généreusement le pied pour protéger les tubercules ;

ou la cultiver en grand pot et hiverner la motte hors gel ;

accepter qu’elle perde son feuillage en hiver, qui repoussera au printemps.

Feuilles et tubercules : une grimpante qui finit dans l’assiette

Véritable plante grimpante comestible, la liane de Madère offre plusieurs récoltes. Ses feuilles charnues, au goût doux et légèrement salé, se mangent crues en petite quantité dans une salade ou cuites comme des épinards. Sous terre, les tubercules se préparent à l’eau, en purée ou sautés à la poêle, comme des pommes de terre à la saveur un peu noisette. Riches en mucilages, ces substances qui deviennent gélatineuses au contact de l’eau, ils doivent être bien cuits pour une texture agréable. En récoltant régulièrement tubercules et petites bulbilles, on limite aussi sa tendance à s’étendre dans les jardins de climat doux.