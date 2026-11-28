Race rare issue du croisement Siamois–Burmese, le chat Tonkinois séduit par sa silhouette élégante et son tempérament très attaché à l’humain. Mais ce félin « velcro » convient-il vraiment à tous les foyers et à tous les budgets ?

Silhouette souple, regard en amande légèrement brumeux, démarche de danseur… Le chat Tonkinois a ce chic naturel qui capte l’oeil dès qu’il entre dans une pièce. Pourtant, derrière cette allure presque féline de cinéma se cache un compagnon au quotidien très différent de l’image du chat distant et indépendant.

Originaire d’Amérique du Nord, issu de croisements entre Siamois et Burmese, le Tonkinois a longtemps été une race confidentielle en France, avec seulement 5 chatons inscrits au LOOF en 2025. Avant de craquer pour ce félin au tempérament de chat-chien, mieux vaut savoir à quoi s’attendre côté caractère, entretien et budget.

Un chat Tonkinois rare, entre Siamois et Burmese

De taille moyenne, entre 25 et 30 cm pour 3 à 6 kg, le Tonkinois associe corps musclé et lignes très fines. Sa tête triangulaire douce, ses grandes oreilles et ses yeux en forme de noix, bleu aigue-marine, dorés ou verts selon la robe, lui donnent une expression à la fois vive et tendre.

Côté pelage, il existe en poil court très soyeux ou en poil mi-long, appelé tibétain, sans sous-poil. Trois patrons sont admis : mink, sépia et colourpoint, tous plus ou moins contrastés, toujours élégants. Reconnue par la CFA, la TICA et la FIFé, la race reste pourtant rare dans les chatteries françaises, ce qui tire les prix vers 800 à 1 200 € le chaton LOOF.

Un tempérament de velcro pour un compagnon très présent

Nous avons tous déjà connu ce chat qui file se cacher dès qu’un invité arrive. Le Tonkinois, lui, a plutôt tendance à venir dire bonjour, à suivre ses humains de pièce en pièce et à participer à la vie du foyer. Affectueux, joueur, très intelligent, il vocalise mais plus doucement que le Siamois, et supporte mal de rester seul toute la journée ; c’est là que les erreurs commencent.

Le considérer comme un simple chat d’ornement alors qu’il a besoin d’échanges constants.

Le priver de stimulations (arbre à chat, jeux de réflexion, cachettes près des fenêtres).

Penser qu’il s’adaptera à un foyer souvent vide sans second animal ou cat-sitter régulier.

Avec un minimum d’organisation et quelques rituels de jeu matin et soir, ce chat ultra sociable devient un compagnon collant juste comme il faut, idéal pour les familles ou les personnes en télétravail.

Entretien, santé et budget : bien vivre avec un Tonkinois

Côté entretien, le poil court demande un brossage hebdomadaire, surtout au printemps et en automne, quand la mue est plus forte. Pour la variété à poil mi-long, deux à trois séances par semaine évitent les noeuds. On surveille aussi régulièrement yeux, oreilles et griffes.

Le Tonkinois étant sujet au tartre, à la gingivite et à la maladie parodontale, le brossage des dents plusieurs fois par semaine, associé à des croquettes de qualité et à des rations bien pesées, limite les dégâts. Un suivi vétérinaire aide aussi à dépister troubles oculaires, respiratoires ou amyloïdose, et à garder ce chat vif jusqu’à 16 ans et plus. Côté budget, certaines estimations parlent de 550 à 1 200 € par an pour une alimentation riche en protéines animales et les soins courants.