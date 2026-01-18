IKEA : cette lampe design cache une technologie audio discrète que trop de Français ignorent encore

Les soirées d’hiver s’étirent, les journées restent grises et le salon paraît soudain bien plat une fois les fêtes passées. On allume une petite lampe, on lance une playlist, mais l’ensemble manque parfois de magie, de cohérence, de ce détail qui transforme vraiment la pièce.

C’est là qu’arrive la lampe enceinte Bluetooth IKEA KULGLASS : un objet qui ressemble d’abord à une sculpture Art déco, avant de révéler qu’il cache une vraie enceinte 20 W. On l’achète pour son look, on la garde parce qu’elle change la façon d’éclairer et de sonoriser le séjour.

KULGLASS, la lampe enceinte IKEA qui ressemble à un objet de collection

Signée Tekla Evelina Severin, KULGLASS emprunte aux glaces italiennes et aux courbes de l’Art déco. Son abat-jour en verre généreux posé sur un pied coloré, proposé en vert foncé profond, crée une silhouette rétro et joyeuse à la fois. Même éteinte, elle occupe l’espace comme une vraie pièce de collection, posée sur un bout de canapé ou une enfilade, en apportant ce point de couleur qui manque souvent en plein mois de janvier.

Dès qu’on l’allume, le verre diffuse une lumière tamisée, douce, idéale pour un dîner ou une lecture. Puis la surprise arrive quand la musique remplit la pièce : sous le verre se cache une enceinte Bluetooth de 20 W, avec tweeter et woofer couvrant de 68 à 20 000 Hz. Le son est suffisamment ample pour un salon standard, avec des basses propres et des aigus clairs, loin du gadget posé au coin du meuble.

Une technologie discrète mais pensée pour la vraie vie

KULGLASS intègre la fonction Spotify Tap. Un simple appui sur le bouton relance la dernière écoute Spotify sans chercher son téléphone. Un nouvel appui lance une recommandation basée sur vos goûts. Pendant un dîner, personne ne disparaît dans le couloir pour "changer la musique" : l’ambiance reste fluide, la technologie s’efface derrière le moment partagé.

La lampe peut aussi fonctionner en mode multienceinte avec d’autres appareils compatibles de la marque, pour diffuser le même son dans plusieurs pièces. Dans une logique de slow life, l’objet remplace à la fois une enceinte voyante et une lampe d’appoint, ce qui désencombre visuellement le salon tout en le rendant plus chaleureux.

Ce qu’il faut savoir avant de craquer, et comment IKEA prépare déjà la suite

Vendu 99,95 € (environ 100 €), KULGLASS mesure environ 39 cm de haut pour 27 cm de diamètre, avec un câble de 2 m, et se destine à l’intérieur uniquement (IP20). Il faut acheter séparément une ampoule LED E27, idéalement un globe opalin blanc jusqu’à 15 W, la lumière n’étant pas réglable en intensité. Pour l’extérieur, IKEA propose plutôt VAPPEBY, lampe-enceinte sur batterie et résistante à la pluie. En parallèle, la marque relance en avril 2026 la fameuse lampe donut VARMBLIXT de Sabine Marcelis, en version intelligente : verre blanc mat, douze couleurs prédéfinies qui se fondent lentement les unes dans les autres, contrôle élargi via l’application IKEA Home Smart et le hub DIRIGERA, compatible Matter. Même logique chez IKEA donc : d’un côté KULGLASS qui marie son et lumière dans un objet déco, de l’autre VARMBLIXT qui fait de la couleur elle-même une matière pour remodeler l’atmosphère de la maison.