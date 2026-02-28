IKEA : cette table de chevet à 29 € cache un détail malin qui peut enfin désencombrer les petites chambres

Entre sol encombré et meubles massifs, votre petite chambre manque de souffle. IKEA mise sur la table de chevet GILLERSBERG à 29,99 €, dont un astucieux détail pourrait tout changer.

Livres qui s’empilent, téléphone qui traîne au sol, verre d’eau posé à même le parquet… Quand la table de nuit fait défaut, la chambre perd vite en confort et en style. Surtout lorsque l’on vit dans un studio ou une petite chambre, chaque centimètre compte et le moindre meuble peut alourdir la pièce.

En ce moment, l’enseigne suédoise IKEA mise justement sur un modèle pensé pour les coins nuit exigus. La table de chevet GILLERSBERG, affichée à 29,99 €, cache un détail malin qui change la façon de ranger sans sacrifier la déco.

Quand la table de chevet classique étouffe la chambre

Dans beaucoup de petites chambres, le manque d’espace limite le style : on entasse des boîtes en plastique, on choisit un chevet massif « pour avoir du rangement » et l’ensemble finit par tasser visuellement la pièce. Le sol se couvre d’objets du quotidien et la circulation autour du lit devient compliquée.

Le modèle GILLERSBERG a été pensé pour l’effet inverse. Avec ses dimensions d’environ 39 x 39 x 56 cm, il offre une empreinte au sol minimale, parfaite pour un studio ou une chambre d’étudiant. Sa structure ouverte laisse passer la lumière et donne cette silhouette aérienne qui allège immédiatement le coin nuit, même collé contre un mur.

GILLERSBERG : bambou et acier blanc pour un look léger et moderne

Ici, le choix des matériaux fait beaucoup. La structure en bambou apporte une touche chaleureuse et naturelle qui se patine avec le temps, tandis que le plateau et les panneaux latéraux en acier peint époxy blanc donnent une note très moderne. Ce duo bambou blanc s’intègre aussi bien dans une déco scandinave épurée que dans une ambiance bohème plus chargée en textiles.

Avec un poids d’environ 4,8 kg, cette table reste très facile à déplacer d’un côté du lit à l’autre, ou du salon à la chambre si elle sert aussi de bout de canapé. Les pieds sont équipés de protections en caoutchouc, complétées par des patins supplémentaires, pour éviter les rayures sur le sol, un vrai plus pour les locataires. Le plateau supporte jusqu’à 10 kg, largement de quoi accueillir lampe, livres et carafe.

Le détail qui change tout : un double plateau modulable pour gagner du rangement

Derrière ses lignes minimalistes, la force de GILLERSBERG tient dans son double plateau et ses panneaux latéraux amovibles. Le plateau supérieur sert de surface classique pour le réveil, la lampe ou le téléphone, tandis que le niveau du bas devient une zone de stockage adaptable : on ajoute ou retire les panneaux pour créer une sorte de petite caisse plus ou moins fermée, idéale pour glisser boîtes de rangement, câbles ou produits de beauté hors de la vue.

Dans une chambre d’étudiant, ce système permet par exemple de ranger en haut les indispensables du soir, au milieu la tablette ou le PC portable, et en bas des boîtes empilables de la marque pour cacher papiers, chargeurs et petits objets. Dans un studio, la même table se transforme le jour en meuble d’appoint près du canapé, puis revient au chevet la nuit, sans abîmer le sol ni encombrer l’espace. Une façon simple de gagner du rangement tout en donnant à la chambre un vrai look de magazine déco.