Adieu le sol de terrasse terne : cette astuce IKEA à moins de 25 € change tout sans travaux, même en location

Sol de balcon moche et budget serré au printemps‑été 2025 ? Cette astuce IKEA à moins de 25 € promet un vrai avant/après, sans perçage ni chantier.

Un carrelage froid, un béton taché, des lames abîmées : un sol de terrasse peut vite casser l’ambiance, même avec un joli mobilier. Refaire entièrement le revêtement demande souvent budget, poussière et plusieurs jours de travaux, ce qui décourage beaucoup de propriétaires comme de locataires.

Pourtant, il existe une option beaucoup plus légère : des dalles à clipser qui se posent directement sur le sol existant. Parmi elles, les caillebotis RUNNEN de IKEA promettent de transformer un balcon ou une petite terrasse pour moins de 25 €, sans outil ni chantier interminable.

Sol de terrasse terne : pourquoi RUNNEN d’IKEA évite les gros travaux

Les tendances outdoor printemps été 2025 misent sur des sols qui ont du caractère, avec carrelage damier, terrazzo, carreaux de ciment ou travertin, conçus pour être antidérapants et résister aux UV. Le revers de la médaille : ces revêtements impliquent de lourds travaux et un budget bien plus élevé. Les experts rappellent qu’ »un sol de terrasse qui détonne » suffit souvent à relooker tout l’espace.

Pour celles et ceux qui veulent un résultat rapide et accessible, les dalles à clipser et les tapis d’extérieur colorés sont présentés comme des alternatives « tout aussi intéressantes et plus accessibles ». La gamme RUNNEN s’inscrit précisément dans cette tendance : des caillebotis qui se clipsent entre eux et se posent sur le revêtement existant, sans percer ni coller.

Caillebotis IKEA RUNNEN : gazon, bois ou plastique recyclé dès moins de 25 €

Les caillebotis RUNNEN existent en bois d’acacia, en plastique recyclé imitation bois, mais aussi en version gazon artificiel. Le lot de 9 dalles couvre 0,81 m², pour un prix compris « entre 19,99 euros et 39,99 euros » selon Le Journal de la Maison. Les finitions permettent d’adapter le sol au style de chaque extérieur :

acacia chaleureux et naturel, résistant aux intempéries ;

plastique recyclé gris foncé ou noir, look urbain et entretien minimal ;

gazon artificiel, effet pelouse même en ville.

Les dalles en gazon artificiel sont décrites comme un véritable « coup de cœur ». Sur le site, la référence RUNNEN affiche une note de 4,5 étoiles sur 5, avec déjà plusieurs centaines de clients conquis. Selon Le Journal de la Maison, une cliente écrit : « Très contente de mon achat. Je les recommande, c’est un bon produit. ». Un autre avis résume : « Très facile à poser, joli rendu parfait pour un petit balcon. ». De quoi rassurer celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas.

Poser et entretenir RUNNEN sur terrasse ou balcon : simple et durable

L’un des principaux atouts de RUNNEN tient à sa pose. IKEA met en avant un « système de clipsage intuitif » qui permet d’assembler les dalles entre elles « sans outils spécifiques ». Pour la version gazon artificiel, « il suffit de les poser et de les assembler comme un puzzle pour obtenir un résultat propre et élégant ». Les caillebotis peuvent être découpés pour s’adapter aux formes particulières d’un balcon ou contourner un poteau, tout en restant modulables si l’on souhaite changer de configuration. Côté entretien, l’acacia se nettoie à l’eau savonneuse puis se protège avec une lasure une à deux fois par an, ce qui aide le bois à conserver son éclat. Les modèles en plastique recyclé demandent encore moins de soin : un simple passage à l’eau savonneuse redonne de l’éclat au revêtement. En quelques minutes, un sol terne laisse place à une surface plus chaleureuse, moderne et surtout obtenue sans travaux.