Horoscope de demain : ce 1er mars, ces 2 signes vont se sentir seuls et exclus au milieu de leur bande d'amis

Dimanche 1er mars 2026, Mercure rétrograde en Poissons brouille les liens d’amitié et laisse certains signes, dont Cancer et Verseau, en retrait du groupe. Que révèle vraiment ce sentiment d’étrangeté au cœur même de la bande ?

Avez-vous déjà été assis au milieu vos amis, en soirée ou à l’apéro, tout en vous sentant étrangement à côté de la scène ? Les rires fusent, les anecdotes défilent, mais intérieurement, vous flottez ailleurs. Ce climat particulier se prépare pour le horoscope de demain 1er mars 2026, avec une énergie relationnelle plus floue que d’habitude.

Nous sommes en pleine fin d’hiver, en saison des Poissons, avec Mercure rétrograde en Poissons depuis le 26 février et une conjonction à Vénus qui colore tout d’émotions. Les malentendus se glissent dans les échanges, la sensibilité monte d’un cran. Deux signes en particulier pourraient se sentir presque étrangers dans leur propre bande : et ce ressenti surprend.

Un 1er mars 2026 sous brume émotionnelle pour les amitiés

Ce week-end, la configuration astrale agit un peu comme une vieille radio mal réglée : le son passe, mais les mots se brouillent. Mercure rétrograde en Poissons invite à revoir notre façon de communiquer, avec son lot de contretemps et de perceptions partielles. La conjonction Mercure et Vénus en Poissons rend tout plus doux, mais aussi plus perméable aux ambiances.

Le 28 février, la Lune est entrée en Lion, réveillant un besoin de chaleur, de partage et de générosité de cœur, avant de former en fin de journée une opposition à Pluton en Verseau. Cette tension entre désir d’exprimer sa vision et peur de lâcher le contrôle laisse des traces. Le 1er mars, certains ressentent encore cette fatigue sociale en arrière-plan.

Cancer et Verseau : quand le groupe d’amis devient une cage

Pour le Cancer, les amis sont d’habitude un refuge rassurant. La conjonction Mercure et Vénus agit sur son équilibre mental et son intimité, avec un besoin de créer un cocon intérieur loin des sollicitations. Le 1er mars, au milieu d’une soirée légère, ce signe peut se sentir vidé, comme si les blagues tournaient à vide. Il se replie alors, au risque que son silence passe pour de l’indifférence.

Pour le Verseau, signe d’Air épris de liberté, le décalage se joue surtout dans la tête. Des échanges peuvent prendre une tournure plus profonde, voire radicale, et ce natif tient beaucoup à son indépendance. Le 1er mars, il peut avoir l’impression de parler une autre langue, ses idées rencontrant des regards sceptiques ; il se coupe alors mentalement du groupe. Ce sentiment de décalage l’épuise plus qu’il ne le montre.

Transformer cette solitude au milieu des autres en pause utile

Si vous vous surprenez, ce 1er mars, à regarder vos amis comme à travers une vitre, inutile de forcer. Réduire la durée d’une sortie, décliner une invitation ou dire simplement que vous êtes très fatigué protège vos réserves sans dramatiser. Ce temps en retrait peut servir à vous recentrer : marche, lecture, musique douce, ou soirée calme à la maison.

Le mois de mars 2026 marque un tournant, avec Mars qui entre en Poissons le 2 mars et une Lune éclipsée en Vierge le 3 mars. Dans ce décor en mouvement, la journée du 1er mars ressemble à un signal discret : prendre soin de sa santé mentale et clarifier ses désirs avant de relancer la machine relationnelle.