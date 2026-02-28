GiFi : ce panneau mural en métal à 19 € transforme balcon et jardin en coin design, ceux qui tardent vont le regretter

À moins de 20 €, un panneau décoratif en métal signé GiFi promet de réveiller balcons, terrasses et jardins partout en France. Comment ce grand format ajouré parvient-il à changer l'ambiance sans travaux ni gros budget ?

Un mur de terrasse un peu triste, un balcon de ville qui manque de relief, un jardin où tout semble plat… Beaucoup rêvent d’un décor plus chic sans se lancer dans des travaux lourds ni un gros budget. Le métal, star des photos d’inspiration sur les réseaux, donne tout de suite un côté graphique, mais les prix font souvent reculer.

Dans les rayons jardin de GiFi, un panneau décoratif en métal vendu autour de 19 € vient bousculer les idées reçues. Grand format, motif feuillage ajouré, coloris noir profond ou version vert sauge selon les stocks : tout est pensé pour donner du caractère aux murs extérieurs sans faire exploser la facture. Un détail qui change vraiment l’ambiance.

Un panneau déco en métal GiFi qui habille un mur en un clin d’œil

Ce panneau affiche des dimensions généreuses : 130 cm de haut, 50 cm de large et seulement 1 cm d’épaisseur. Sa silhouette fine lui permet de rester discret en volume tout en occupant visuellement l’espace. Réalisé en métal avec une peinture par polymérisation, il supporte bien la vie dehors et son noir profond s’accorde aussi bien avec un mur blanc qu’avec une façade colorée.

Le motif de feuillages ajourés apporte une touche végétale très douce, tout en projetant de jolies ombres au soleil. Le panneau peut se poser au sol, se planter dans une jardinière ou se suspendre directement au mur avec quelques crochets adaptés. Sa légèreté facilite la pose, même pour quelqu’un qui n’aime pas bricoler, et ouvre la porte à des compositions à plusieurs panneaux.

Balcon, terrasse, jardin : comment l’utiliser pour structurer l’espace

Sur un petit balcon, une seule pièce suffit à casser l’effet de “mur nu” et à dessiner un vrai coin détente. Sur une grande terrasse, il peut ponctuer une longue palissade ou servir de fond décoratif derrière une table à manger. Pour vous inspirer, quelques idées d’utilisation :

créer un contraste graphique fort sur un mur clair ou terracotta ;

cacher discrètement un compteur ou une zone technique ;

séparer visuellement coin repas et coin salon sans bloquer la vue ;

composer une fausse tête de lit extérieure derrière une banquette.

Associé à des paniers suspendus, des guirlandes lumineuses ou un miroir de jardin, le rendu devient très chaleureux. Les locataires y trouvent aussi leur compte : quelques fixations, éventuellement amovibles, suffisent pour transformer l’espace sans toucher à la structure du bâtiment et sans investissement lourd.

Un petit prix pour un rendu très design sur vos murs extérieurs

Sur le marché, un panneau décoratif extérieur en métal de grande hauteur dépasse souvent 50 € et peut grimper vers 100 € pour des modèles similaires. Ici, rester sous la barre des 20 € place clairement ce produit dans la catégorie des bons plans, surtout pour un format de 130 cm déjà très présent visuellement. Deux panneaux alignés permettent de rythmer un grand mur pour environ 40 €, quand une claustra métal complète coûte bien plus cher.

Ce panneau s’adresse autant à celles et ceux qui veulent simplement réveiller un balcon de ville qu’aux familles qui préparent le jardin pour le printemps sans engager de gros travaux. En jouant avec la hauteur, la couleur du mur et quelques accessoires, chacun peut se composer un décor digne des magazines déco avec un budget serré et une installation très rapide.