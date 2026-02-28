Ce petit accessoire auto à 7,99 € chez B&M peut tout changer en cas de crevaison sur l’autoroute

Un pneu qui lâche un soir d’hiver, sans roue de secours, peut transformer un simple trajet en vrai cauchemar. À 7,99 €, le kit de réparation de pneu B&M promet de rendre ces galères bien plus gérables.

Un pneu qui se dégonfle sur une bretelle d’autoroute, un dimanche soir d’hiver, avec des enfants à l’arrière : le scénario fait frémir plus d’un conducteur. Sans roue de secours dans le coffre, beaucoup se sentent démunis face à la crevaison. L’attente d’une dépanneuse peut durer, surtout quand il pleut ou qu’il neige. Et le stress grimpe vite quand on voit les voitures filer à côté.

Pour éviter cette galère, un simple accessoire glissé sous un siège peut faire toute la différence. Les enseignes de petits prix misent justement sur ces équipements malins, pensés pour les pneus tubeless qui équipent la majorité des voitures. Le kit de réparation de pneu B&M à 7,99 € s’inscrit dans cette logique, avec une idée simple : permettre de reprendre la route rapidement après une crevaison, sans forcément appeler la dépanneuse.

Kit de réparation de pneu B&M : le petit équipement qui change une crevaison

Une vis plantée dans la bande de roulement au moment de partir au travail ou sur la route des vacances suffit à bloquer toute la journée. En hiver, rester bloqué sur le bas-côté devient vite inconfortable, voire angoissant. Disposer d’un kit prêt à l’emploi dans le coffre rassure : on sait que l’on peut traiter une petite crevaison sur place et repartir vers un garage.

Chez B&M France, ce kit est proposé dans le rayon Automobile sous la marque CUSTO TOOLS, pour 7,99 € TTC selon le site de l’enseigne. B&M fait partie d’un réseau de plus de 1 000 magasins en Europe, ce qui rend l’achat facile pour de nombreux automobilistes français. Le format compact du kit lui permet de se glisser dans un coin du coffre ou sous un siège, sans encombrer la voiture.

Que propose le kit de réparation de pneu CUSTO TOOLS à 7,99 € chez B&M ?

Le kit CUSTO TOOLS regroupe les outils nécessaires pour gérer une petite crevaison sur un pneu auto, sans démontage de la roue. Le contenu exact n’est pas détaillé par B&M, mais la plupart des kits de réparation de pneu de ce type fonctionnent avec des mèches insérées directement dans le trou du pneu tubeless. L’objectif reste le même : boucher rapidement la perforation pour retrouver une pression suffisante.

Un kit standard comprend généralement :

un outil en forme de pointe pour nettoyer et calibrer le trou,

un outil d’insertion en T,

plusieurs mèches auto-vulcanisantes,

un petit cutter pour couper l’excédent de mèche.

Bien utiliser son kit de réparation de pneu et rouler en sécurité après une crevaison

En pratique, la réparation se réalise en moins de 10 minutes : on repère la fuite, on retire la vis ou le clou, on prépare le trou avec l’outil, puis on insère une mèche avant de regonfler le pneu avec un compresseur ou à la station-service. Pas besoin d’être spécialiste en mécanique auto, les étapes sont pensées pour rester compréhensibles, même sous la pluie ou dans le froid.

Ce type de kit reste destiné aux petites perforations sur la bande de roulement, pas aux flancs déchirés ou aux pneus éclatés. La réparation est considérée comme provisoire : mieux vaut rouler à une vitesse modérée, sur une distance raisonnable, puis faire contrôler le pneu par un professionnel. Beaucoup de conducteurs gardent aussi une bombe anti-crevaison ou une roue de secours, mais pour un budget serré, ce kit B&M offre déjà une solution simple, à compléter avec quelques gants, un gilet, un triangle et une lampe de poche rangés dans le coffre.