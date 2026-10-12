« Je le jetais avec la vieille casserole » : ce bricolage de 10 minutes transforme un couvercle en verre en rangement chic de cuisine

Dans votre cuisine, un simple couvercle de casserole en verre peut se transformer en présentoir sur pied aussi chic qu’utile. En quelques minutes et sans budget, cette astuce d’upcycling change l’organisation du plan de travail.

Dans chaque cuisine, un recoin sombre abrite souvent ces éléments solitaires dont on ne sait que faire. Une casserole rayée part à la poubelle, mais son couvercle en verre, encore impeccable, reste oublié au fond d’un tiroir avec l’espoir incertain de servir à nouveau.

Plutôt que de laisser cet accessoire encombrer vos placards ou finir dans un bac de tri, une métamorphose ingénieuse permet de lui offrir une seconde vie éclatante. Avec un simple verre dépareillé et un geste de bricolage accessible à tous, cet objet banal se transforme en un présentoir raffiné qui attirera tous les regards.

Ne jetez plus vos couvercles dépareillés : le potentiel caché du placard

Le principe du surcyclage consiste à détourner la fonction première d’un déchet pour lui attribuer un rôle valorisant. Le couvercle en verre trempé possède déjà toutes les qualités requises : une bordure surélevée qui retient les objets, une transparence élégante et une grande résistance aux chocs du quotidien.

Pour composer ce rangement d’appoint, il suffit d’associer ce disque à un récipient stable trouvé dans vos buffets. Un verre à boire épais, une coupe vintage orpheline ou même une petite coupelle en faïence feront un pied parfait pour surélever la structure sur le plan de travail.

Le tutoriel pas-à-pas pour fabriquer un serviteur de table en 10 minutes

La réalisation commence par le démontage de la poignée supérieure à l’aide d’un tournevis classique. Après avoir retiré la vis, un nettoyage minutieux à l’eau savonneuse élimine les résidus de graisse logés sous l’ancienne fixation, avant un séchage complet de la surface vitrée.

Retournez ensuite le couvercle pour placer le côté creux vers le haut, créant ainsi une coupelle naturelle. Déposez un filet de colle spéciale verre ou une pointe de résine époxy sur la base du verre retourné, puis pressez fermement le centre du couvercle dessus pendant quelques minutes jusqu’à la prise définitive.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Jusqu’à 25 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La courbure concave naturelle du couvercle retourné forme une coupelle de rétention parfaite, tandis que le verre trempé assure une grande robustesse et un équilibre idéal sur un pied stable. 💡 Le petit plus : Collez une perle en bois brut ou un bouton de meuble chiné pour dissimuler joliment le trou de la vis centrale. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser des aliments non emballés directement sur la colle ou passer ce présentoir artisanal au lave-vaisselle à haute température.

Capsules, thé, vide-poche : les meilleurs usages et la règle de sécurité à respecter

Une fois l’assemblage bien sec, ce présentoir sur pied trouve mille utilités autour de l’espace petit-déjeuner. Il accueille avec charme des sachets d’infusion, des dosettes de café ou de petits chocolats emballés, tout en libérant de la place nette autour de la bouilloire.

Une précaution demeure incontournable pour un usage sain au quotidien. Les colles et peintures décoratives ne disposent pas d’un vernis contact alimentaire garanti. Il convient donc de réserver ce plateau artisanal aux produits emballés ou d’y déposer une jolie serviette en papier avant d’y poser quelques biscuits secs.