Prime d’activité CAF : si vous la touchez, ce changement du budget 2027 peut vous faire perdre jusqu’à 480 €

Gel inédit et nouveau calcul du montant net social mettent la prime d’activité 2027 sous pression pour 4,5 millions de foyers. Votre mutuelle d’entreprise pourrait bientôt peser sur votre aide mensuelle.

Chaque mois, la prime d’activité tombe sur le compte et permet de souffler un peu : remplir le frigo, payer une facture, éviter un découvert. Pour 4,5 millions de foyers, cette aide de la CAF ou de la MSA n’est pas un simple coup de pouce, c’est une bouée de sauvetage pour la fin de mois.

Le projet de budget 2027 change pourtant la donne. Entre gel exceptionnel de la prime et nouveau mode de calcul, un même salaire pourrait mener à une aide plus faible, voire à la perte du droit à la prime. Avant que la loi ne s’applique, mieux vaut comprendre ce qui se prépare et vérifier si son foyer risque d’y laisser des euros précieux.

Budget 2027 : ce qui est décidé pour la prime d’activité

La première alerte tient au gel de la prime d’activité 2027. D’ordinaire, son montant est revalorisé chaque 1er avril pour suivre l’inflation. En 2027, cette indexation serait suspendue, alors que la hausse des prix est attendue au‑delà de 2 %. Résultat concret : la prime restera au même niveau, pendant que les courses, l’énergie ou le carburant continueront à augmenter.

Le montant forfaitaire de base, aujourd’hui de 638,28 € pour une personne seule, ne bougerait donc pas. Sur l’ensemble de l’année, l’État espère ainsi économiser environ 332 millions d’euros sur une dépense totale de 10,7 milliards d’euros. Pour les foyers modestes, cela ressemble déjà à une petite baisse invisible de pouvoir d’achat… à laquelle s’ajoute une réforme plus technique, mais potentiellement plus douloureuse.

Montant net social : la ligne cachée de votre fiche de paie qui change tout

Depuis 2023, la CAF et la MSA s’appuient sur le montant net social, une ligne désormais obligatoire sur chaque bulletin de salaire, pour calculer la prime d’activité. Il ne s’agit pas du “net à payer”, mais d’un revenu de référence, déjà allégé de certaines cotisations et identique pour tous les employeurs, afin d’éviter les erreurs de déclaration.

À partir de 2027, ce net social serait gonflé par de nouvelles sommes : la part payée par l’employeur pour la mutuelle d’entreprise (complémentaire santé), les cotisations de prévoyance et certaines retraites supplémentaires. Sur le papier, le gouvernement parle d’“équité” entre salariés bien couverts par leur entreprise et ceux qui paient tout seuls. Dans la réalité, cela signifie que des ressources supplémentaires seront comptées, sans que le salaire net versé sur le compte ne bouge d’un centime. Plus les ressources retenues montent, plus la prime peut baisser.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie / pouvoir d’achat jusqu’à 480 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la prime d’activité est calculée à partir du montant net social : si cette base augmente avec la mutuelle, la prévoyance ou la retraite supplémentaire, l’algorithme de la CAF réduit automatiquement l’aide. Suivre ces lignes sur la fiche de paie permet d’anticiper la baisse et d’ajuster son budget. 💡 Le petit plus : Conserver quelques bulletins de salaire 2026, surligner la ligne « Montant net social », puis la comparer à celle de 2027 ; en parallèle, utiliser le simulateur officiel de la CAF pour tester différents scénarios et voir l’impact sur la prime. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser que « tant que mon salaire ne bouge pas, ma prime restera identique » et ne jamais vérifier les déclarations préremplies CAF/MSA, au risque d’une baisse surprise ou d’un trop-perçu à rembourser.

Comment vérifier dès maintenant si vous allez perdre de l’argent

Première étape : sortir un bulletin de salaire récent et repérer la ligne “Montant net social”. Noter le chiffre et, juste au‑dessus, les lignes “complémentaire santé”, “prévoyance”, “retraite supplémentaire” financées par l’employeur. Plus ces montants sont élevés, plus le risque de baisse de prime est important.

Ensuite, il est utile de faire une simulation sur le site de la CAF avec sa situation actuelle, puis d’estimer l’impact d’une hausse fictive du net social équivalente à la part de mutuelle et de prévoyance. Pour certains salariés au Smic dont l’entreprise paie environ 40 € de mutuelle, la perte pourrait aller de 15 à 40 € par mois, soit jusqu’à 480 € par an. Mieux vaut intégrer dès maintenant cette possible baisse dans le budget du foyer et suivre de près les débats du budget 2027, qui fixeront définitivement les règles du jeu.