En octobre, voici les 5 gestes au verger à faire vite pour ne pas ruiner votre récolte de l’an prochain

En octobre, quand le verger semble s’endormir, les arboriculteurs affirment que tout se joue pourtant là pour la prochaine récolte. Quels gestes d’entretien et de cueillette éviteront de perdre des kilos de fruits l’an prochain ?

En octobre, quand les feuilles tourbillonnent et que les paniers de pommes se vident, beaucoup rangent déjà le sécateur au cabanon. Pourtant, les arboriculteurs le répètent chaque automne : la récolte de l’an prochain se joue maintenant, dans ces semaines où le verger semble se calmer.

À ce moment précis, la sève ralentit, les arbres fruitiers entrent en dormance et le sol reste assez tiède pour réagir à chaque soin ou négligence. Un bon entretien du verger en octobre a fait la différence entre branches nues et branches ployant sous les fruits ; reste à poser les bons gestes au bon moment.

Pourquoi octobre décide de la prochaine récolte

À l’automne, le pommier, le poirier ou le prunier n’a pas cessé de vivre, il s’est mis en mode économie d’énergie. La sève a ralenti, l’arbre a commencé à reconstituer ses réserves dans le bois et les racines. Moins sollicité par la croissance, il supporte mieux une taille et un ménage.

Dans le sol encore doux, la vie microbienne reste active, tout comme certains champignons et ravageurs. Un tapis de fruits pourris devient alors un buffet ouvert pour la moniliose et les insectes qui y ont trouvé refuge. Laisser faire reviendrait à leur signer un bail pour la saison suivante.

Les 5 gestes d’entretien du verger en octobre

Nous avons tous déjà remis au lendemain ce grand nettoyage d’automne, en se disant que l’arbre « tiendra bien tout seul ». En réalité, quelques actions ciblées ont suffi à changer la donne. L’idée n’est pas d’en faire trop, mais de viser juste autour de chaque tronc.

Ramasser les fruits tombés pour casser les foyers de champignons.

les fruits tombés pour casser les foyers de champignons. Tailler les branches mortes ou malades avec des outils désinfectés.

les branches mortes ou malades avec des outils désinfectés. Épandre un compost mûr en couronne, sans qu’il touche le tronc.

un compost mûr en couronne, sans qu’il touche le tronc. Installer un paillage épais (feuilles, paille, broyat) pour isoler les racines.

un paillage épais (feuilles, paille, broyat) pour isoler les racines. Contrôler tuteurs et attaches afin d’éviter tout déracinement lors des tempêtes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps investi 1 à 2 heures pour un petit verger 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant nettoyage du sol, taille sanitaire, compost et paillage, on réduit les réservoirs de maladies, on nourrit la terre et on protège les racines du froid comme de la sécheresse. Des tuteurs bien réglés gardent les jeunes arbres stables et prêts à fleurir. 💡 Le petit plus : Renforcer légèrement le paillis au pied des jeunes fruitiers les plus exposés au vent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les fruits pourrissants au pied des arbres et repousser ce nettoyage d’octobre année après année.

La cueillette des pommes qui préserve la récolte future

Au moment de cueillir les dernières pommes, le verger ressemble parfois à un champ de bataille silencieux : on tire, une branche craque, un bourgeon à fruit tombe avec le fruit. Mieux vaut écouter la résistance de la branche, la couleur et le parfum, véritables indices de maturité.

Les arboriculteurs font tourner doucement la pomme dans la paume, parfois en la basculant légèrement vers le haut. Si la zone d’abscission a joué son rôle, le fruit vient tout seul ; sinon, on attend quelques jours. Ce simple réflexe évite des micro-blessures et garde l’arbre productif durant des années.