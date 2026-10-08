Intraçables sur TF1 : ce thriller avec Sofia Essaïdi va vous donner envie de couper votre téléphone ce soir

Et si votre téléphone devenait la pire menace de votre soirée télé ? Avec Intraçables TF1, Sofia Essaïdi entraîne un duo mère-fils dans une fuite hors réseau.

On passe nos journées à cliquer, scroller, payer, s’orienter grâce à un même geste mécanique : déverrouiller son téléphone. Et si un soir, une série réussissait à transformer ce réflexe rassurant en source d’angoisse douce, au point de vous faire regarder votre écran d’un autre œil ? Avec Intraçables, mini-série franco-suisse portée par Sofia Essaïdi, TF1 met à l’antenne un thriller très contemporain, mais sans effet futuriste.

Composée de six épisodes d’environ 45 minutes, cette création d’Ami Cohen et Raphaël Meyer, réalisée par Louis Farge et Luc Walpoth, a d’abord été diffusée en Suisse en novembre 2025, puis mise en ligne sur Prime Video en avril 2026. Elle arrive en clair avec Intraçables TF1, chaque jeudi à 21h10 à partir du 8 octobre 2026. Sur Instagram, l’actrice a raconté combien le tournage l’avait portée ; de quoi attiser la curiosité. Et si vous deviez disparaître du jour au lendemain, en ligne comme dans la vraie vie ?

Intraçables TF1, un thriller numérique sous haute tension

Au cœur d’Intraçables, on suit Giulia, chauffeuse de taxi à Genève, qui tente de se reconstruire sept ans après la mort de son mari David, ingénieur en informatique incarné par Alexis Michalik. Devenue mère solo, elle vit une relation explosive avec son fils adolescent Achille, joué par Arcadi Radeff. Un soir, un client monte dans son taxi ; son visage lui rappelle aussitôt le drame qui a coûté la vie à David, et un doute terrible s’installe : cet accident était-il vraiment un hasard ?

En fouillant le passé de son couple, Giulia réveille une menace bien plus grande que ses souvenirs : un hacker anonyme commence à la cibler, elle et son fils, en exploitant la moindre trace laissée en ligne. Pour échapper à cette traque, ils n’ont plus qu’une option, vertigineuse : effacer toutes leurs données, couper téléphones, ordinateurs, cartes bancaires, orchestrer « leur mort numérique ». Ce thriller exploite nos peurs liées à l’omniprésence du numérique et a séduit les professionnels, jusqu’à décrocher le prix de la meilleure musique à Séries Mania 2025 pour les compositeurs Anthony D’Amario et Edouard Rigaudière.

Sofia Essaïdi, au plus près du vertige de la déconnexion

Pour porter Giulia, femme endeuillée, Sofia Essaïdi se confronte à un rôle à tiroirs, avec plusieurs époques de la vie de son personnage. L’actrice confie avoir trouvé là un défi rare : « J’ai adoré ce rôle qui était hyper complexe, hyper complet. On est sur plusieurs temporalités, dans des états complètement différents de la vie d’une même femme. Et pour moi, en tant qu’actrice, c’était juste merveilleux. », a-t-elle confié à Gala. Sur Instagram, elle évoquait aussi « Une expérience inoubliable. » et « sa reconnaissance » d’avoir vécu intensément le tournage d’Intraçables, a-t-elle écrit, citée par Marie Claire, signe que la série l’a marquée.

Face à elle, Arcadi Radeff compose un Achille adolescent en colère, lassé des silences de sa mère et happé par les écrans. Quand la cavale commence et que chaque connexion devient dangereuse, leurs disputes prennent une autre dimension : il faut apprendre à communiquer sans messagerie, se faire confiance loin des réseaux sociaux, réinventer un quotidien sans GPS ni streaming. Le récit familial se mêle au suspense technologique, et la reconstruction du lien mère-fils devient un des ressorts les plus touchants de la série.

Pourquoi ce cauchemar connecté donne envie de déconnecter

En regardant Giulia et Achille tenter de survivre sans téléphone ni paiement dématérialisé, on mesure à quel point nos vies reposent sur ces outils, au point de ressentir, le temps d’une soirée, l’envie très réelle de poser son propre écran.