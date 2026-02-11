Je suis décoratrice : ces 5 nouveautés La Redoute Intérieurs 2026 vont sauver votre salon ce printemps

En février, les nouveautés La Redoute Intérieurs 2026 s’invitent dans les salons français en quête de lumière et de chaleur. Une décoratrice y sélectionne cinq pièces clés capables de changer l’atmosphère sans refaire toute la déco.

En plein cœur de février, beaucoup rentrent chez eux avec la sensation que leur salon a perdu en chaleur. Les murs n’ont pas bougé, mais l’ambiance, si. La nouvelle collection printemps-été 2026 de La Redoute Intérieurs tombe alors à point nommé, avec ses couleurs solaires et ses matières tactiles pensées pour réveiller un intérieur sans tout chambouler.

Une décoratrice d’intérieur y voit une réponse directe à ce besoin de renouveau : des pièces qui semblent avoir une histoire, mais restent accessibles. Entre influences seventies, jaune doux presque beurre et céramique sculpturale, la marque mêle style et durée de vie. Reste à identifier les cinq nouveautés La Redoute Intérieurs 2026 vraiment stratégiques.

Pourquoi la collection La Redoute Intérieurs 2026 séduit les décoratrices

Dans l’univers Trendy Vintage, les assises adoptent des formes enveloppantes, les volumes deviennent généreux, presque sculpturaux, tandis que les imprimés jouent les fleurs bohèmes et les motifs géométriques. La couleur phare reste le jaune, décliné du beurre doux à des nuances plus végétales. Les matières velours gaufré, bois chaleureux et textiles texturés donnent une impression de luxe, sans basculer dans le mobilier de créateur.

Autour de Casa del Sol, Urban Radical ou French Country, la marque imagine un art de vivre qui glisse aussi vers l’outdoor. « On meuble l’extérieur de la même manière qu’on prend soin de son intérieur. C’est un prolongement de son chez soi », explique Marie Noulez, directrice du style, dans le Journal de la Maison. Elle résume les indispensables avec « le parasol, la chilienne, les jardinières, les coussins et les tapis outdoor. »

Cinq nouveautés La Redoute Intérieurs 2026 à privilégier en priorité

Pour une décoratrice, la bonne nouveauté coche trois cases : impact visuel immédiat, belle matière et capacité à rester désirable plusieurs saisons. Plutôt que d’empiler les achats impulsifs, l’idée est de miser sur quelques pièces fortes qui structurent le regard. Voici les 5 nouveautés à privilégier cette saison :

Le canapé velours gaufré « Erable » (1099 €) : assise enveloppante qui casse la rigidité des canapés droits.

L’applique ou plafonnier « Holi » en céramique (45,01 €) : lumière douce et motif sculptural pour un couloir ou une entrée.

La table à manger « Tamula » (799 €) : plateau convivial qui souligne la palette jaune et les motifs graphiques de la saison.

L’armoire 1 porte en pin massif « Gabin » (420,63 €) : rangement vertical qui donne du relief à une chambre ou à un couloir étroit.

Le bougeoir palmier « Tropia » (34,99 €) : détail exotique qui suffit à injecter une ambiance Casa del Sol sur un meuble sobre.

Comment intégrer ces pièces sans perdre votre style

Placés avec justesse, ces achats ciblés transforment vraiment le quotidien. Le canapé « Erable » adoucit une architecture un peu stricte ; la table « Tamula » dialogue bien avec une vaisselle en grès comme les assiettes « Toria ». Même logique dehors, avec la chilienne Valeria pensée comme « le nouveau spot préféré pour chiller », selon sa designer Juliette Pagnoux, ou la table de jardin Douve, pour laquelle Adrien Edel précise : « Nous avons imaginé une version spécialement pensée pour vos espaces extérieurs. Son design reste fidèle à l’esprit d’origine. »