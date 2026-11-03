Les chefs de rayon n'en peuvent plus de le répéter : cette couleur sur une palette de supermarché prouve qu'elle n'est pas abandonnée

Sur le parking, ces palettes entassées n'ont rien d'un bois gratuit laissé à l'abandon. Entre couleurs codées, consignes payées et risque d'amende, mieux vaut savoir à qui elles appartiennent.

Au détour d’un parking de supermarché ou près d’un quai de déchargement, apercevoir une pile de bois empilée contre un mur donne vite des idées. Pour fabriquer une jardinière, un salon de jardin ou un composteur à moindre coût, l’envie de charger ces plateaux dans son coffre semble naturelle. Beaucoup s’imaginent rendre service en débarrassant le commerce de ses encombrants.

Pourtant, cette impression de libre-service gratuit cache une réalité bien différente. Ce que les passants prennent pour des détritus abandonnés représente en réalité un capital sous haute surveillance, où chaque nuance de peinture et chaque marquage racontent une histoire de propriété très stricte.

Derrière le quai de livraison : un stock sous haute surveillance, pas une décharge

Les apparences sont souvent trompeuses aux abords des grandes surfaces. Les palettes entreposées à l’extérieur ne constituent pas des déchets en attente de benne, mais un stock logistique actif. Dans les coulisses de la distribution, ces supports en bois circulent en permanence entre fournisseurs, transporteurs et points de vente.

Chaque unité fait l’objet d’un suivi comptable rigoureux. Lorsqu’un camion livre des marchandises, le magasin paie une consigne comprise généralement entre 3 et 6 euros par unité, ou s’engage à en restituer un nombre équivalent. Voir disparaître ce matériel crée immédiatement un trou financier dans la trésorerie du commerçant.

Bleu, rouge ou logo gravé : le code couleur qui révèle le propriétaire

Le premier indice saute aux yeux dès l’approche de la pile : la teinte du bois. Une palette intégralement peinte en bleu appartient à la société CHEP, tandis qu’une palette rouge vif signale le réseau LPR. Ces géants de la location restent les propriétaires inaliénables de leur matériel, même si celui-ci semble usé ou fendu. Un magasin n’a juridiquement aucun droit de les céder, un transporteur passant régulièrement les récupérer.

À côté de ces modèles colorés trônent les célèbres palettes en bois brut marquées au fer chaud d’un ovale avec les lettres EPAL ou EUR sur leurs dés d’angle. Standardisées, lourdes de 25 kilos et conçues pour durer plusieurs années, elles s’échangent d’un quai à l’autre pour une valeur marchande oscillant entre 10 et 15 euros l’unité. Elles ne sont donc jamais laissées à l’abandon.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Sérénité 300 € d’amende évités 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La couleur bleue ou rouge et le sigle ovale attestent d’un titre de propriété actif dans les circuits de fret ; seule l’absence totale de logo sur bois brut désigne une palette perdue à usage unique. 💡 Le petit plus : Demandez systématiquement le prénom du chef de rayon qui vous autorise le don pour éviter tout malentendu sur le parking. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Embarquer une palette bleue CHEP : elle demeure géolocalisée, expose à des poursuites pénales et sa laque industrielle s’avère toxique au jardin.

La seule palette que vous avez le droit d’emporter

Pour vos travaux de bricolage, tournez votre regard uniquement vers la palette perdue. Conçue pour un aller simple, elle se repère facilement grâce à son bois blanc léger, ses planches minces et l’absence totale de sigles sur les côtés. Les commerçants s’en débarrassent volontiers pour libérer leurs zones de stockage extérieures.

La règle d’or reste toutefois de ne jamais se servir directement. Passer deux minutes à l’accueil pour obtenir l’accord du responsable de réception met à l’abri d’un contrôle pour vol, tout en vous garantissant de repartir l’esprit tranquille avec le matériel adéquat.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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