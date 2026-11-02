Il a payé plus de 600 € sous la menace d'une coupure : l'erreur venait d'un seul chiffre noté lors du changement de compteur électrique

Après un changement de compteur électrique, un père de famille de Montpellier se voit réclamer plus de 600 € sous menace de coupure. Derrière cette facture de régularisation abusive, une simple erreur d’index de dépose va déclencher une bataille inattendue.

Imaginez recevoir un beau matin un courrier vous réclamant une somme astronomique, assorti d’un ultimatum glacial : payez immédiatement ou nous coupons le courant. C’est l’angoisse vécue par un père de famille dont les prélèvements mensuels semblaient pourtant parfaitement calés sur son train de vie habituel.

Paniqué à l’idée de voir son foyer privé d’éclairage et de réfrigérateur, cet usager a préféré vider son compte en banque avant même de comprendre l’origine du désastre. Pourtant, derrière ce montant affolant, il n’y avait aucun appareil défaillant ni aucune dérive de chauffage, mais une simple écriture manuelle passée inaperçue des mois plus tôt.

Plus de 600 € de rattrapage : le calvaire d’un abonné sous la menace d’une coupure nette

Tout commence lors du décompte annuel de régularisation. Client mensualisé, cet habitant de Montpellier pensait lisser ses dépenses sereinement tout au long de l’année. La douche froide est tombée d’un seul coup, avec un avis exigeant plus de 600 € d’arriérés imprévus.

Face à cette somme, l’homme contacte immédiatement son service client pour signaler une erreur manifeste. La réponse du fournisseur reste sans appel : la facture est maintenue et, sans paiement rapide, l’électricité sera coupée. Pris au piège par l’urgence du quotidien, il règle la note avant de solliciter l’aide de l’UFC-Que Choisir pour examiner ses relevés.

L’« index de dépose » : ce seul chiffre qui a fait basculer la facture dans l’absurde

En examinant le dossier, l’association de consommateurs repère rapidement l’origine du litige : un remplacement de matériel avait eu lieu durant l’année. Au moment du retrait de l’ancien équipement, le technicien a mal retranscrit le chiffre figurant sur le cadran, ce que les spécialistes appellent l’index de dépose.

Cet index fonctionne exactement comme le kilométrage d’une voiture. Pour facturer l’électricité, le distributeur calcule la différence entre l’ancien et le nouveau relevé. Avec un chiffre surévalué au moment du démontage, la consommation fictive a bondi de plusieurs milliers de kilowattheures. Endormi par la mensualisation, l’usager n’a découvert cette anomalie que douze mois après l’intervention.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9,5/10 Économie directe 300 € à 1 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’ancien appareil part rapidement au recyclage, rendant toute vérification physique impossible après coup. Une photo nette et datée du cadran constitue une preuve indiscutable face à une erreur de saisie manuelle. 💡 Le petit plus : Photographiez également l’index initial du nouveau compteur pour verrouiller le dossier dès son installation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le technicien partir sans vérifier le bon d’intervention ou jeter ses historiques de consommation, cruciaux pour prouver l’erreur.

Facture d’électricité aberrante : le protocole pour récupérer votre argent

Grâce au dossier monté avec l’association, le fournisseur a corrigé sa facture d’après l’historique réel du logement. Pour éviter une telle déconvenue, prenez toujours dix secondes pour photographier le cadran de l’ancien boîtier avant qu’il ne parte dans le véhicule de l’agent.

Si vous faites face à un montant anormal, comparez immédiatement la ligne de consommation avec vos années précédentes et demandez par écrit le détail des index. En cas de refus ou de pression abusive, sollicitez une association de consommateurs ou saisissez sans frais le Médiateur national de l’énergie pour bloquer les poursuites indues.