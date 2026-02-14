Ma belle-mère experte en brocantes est tombée dans le piège : ce vase ambré à 16,99 € qu’on prend pour une antiquité

Entre le fromage et le dessert, le silence a pris la place des conversations. Sur la table, un nouveau centre de table captait toute la lumière : un vase couleur miel, posé sur le bois. La belle-mère, grande habituée des brocantes, a passé la main sur le verre et n’a pas hésité une seconde à le classer dans la catégorie « antiquaire chic ».

Sauf que cette prétendue trouvaille de salon d’antiquités sort en réalité d’un rayon déco très accessible, pour moins de 17 €. En plein mois de février, quand l’envie de réchauffer la maison se fait sentir et que les vase ambré reviennent partout dans les magazines, ce petit objet a réussi à faire croire à une pièce rare.

Pourquoi ce vase ambré Atmosphera fait penser à une vraie antiquité

Ce qui frappe d’abord, c’est la profondeur du verre ambré. La lumière traverse la matière avec des reflets presque dorés, comme sur les pièces soufflées à la main des années 70. Les motifs léopard jouent ce côté rétro assumé, parfaitement dans la tendance du style années 70 qui revient en force en 2026, alors que les teintes ambre, bordeaux ou brun tabac s’installent dans les intérieurs.

Le vase adopte aussi les codes que les stylistes décrivent pour le vase coloré : lignes douces, allure légèrement organique, effet de texture visuelle. Résultat, il donne immédiatement l’impression d’un objet qui a une histoire, sans la poussière ni les traces du temps, et devient naturellement le point focal d’une table de salle à manger.

Le secret du vase Roen Atmosphera et son prix à moins de 17 €

Derrière ce bluff se cache le vase Roen Atmosphera. Ce n’est pas une pièce ancienne, mais une création contemporaine très soignée. Ses motifs léopard sont teintés dans la masse : le décor fait corps avec le verre, il ne s’écaille pas et offre des reflets différents selon l’éclairage. Avec ses 17 cm de diamètre et 25,5 cm de hauteur, sa forme cylindrique et son col étroit, il met naturellement les tiges en valeur.

Côté budget, la surprise est tout aussi forte : ce vase est affiché à 16,99 €. Quand un grand vase « Riviera » ambre peut atteindre 98 € chez Maison Sarah Lavoine, ce tarif reste très doux. Autre avantage, il est neuf, étanche et solide : pas de calcaire incrusté, pas d’ébréchure cachée, pas besoin non plus de courir les vide-greniers à l’aube pour espérer une trouvaille.

Comment mettre en scène ce vase ambré vintage chez soi

Avec ses proportions généreuses, le Roen accueille facilement fleurs séchées et branchages, parfaits en fin d’hiver. Sur une console d’entrée, il se marie bien avec un miroir et quelques livres, tandis qu’au centre de la table, il crée une ambiance chaleureuse. Placé près d’une bougie LED, son verre ambré diffuse une lumière douce qui rappelle les soirées tamisées, surtout associé à des textiles dans les verts ou le fameux jaune pâle « butter yellow ».

Pour garder son éclat, l’entretien reste simple : un peu d’eau savonneuse, aucun produit agressif, puis un séchage immédiat. Un dépoussiérage régulier au chiffon doux suffit à préserver sa brillance. Son poids de 1,36 kg et sa note maximale de 5/5 donnée par les clients renforcent cette impression de vraie pièce de caractère, idéale pour un cadeau de Saint-Valentin ou pour préparer doucement l’arrivée du printemps.